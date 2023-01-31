Ankara'dan beklenen adım! Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a soruşturma açıldı..













RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Danimarka Stram Kurs Partisi'nin lideri Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta İsveç'in Stockholm kentindeki Türkiye Büyükelçiliği'ne Hazreti Muhammed'e ve Kuran'a hakaret içeren içerikle geldiği ve Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdiği, yaktığı belirtildi.Aynı kişinin, 27 Ocak'ta Danimarka'nın Kopenhag kentine bağlı Dortheavej semtinde Cuma namazından sonra İslam Toplumu Derneği'ne ait olan caminin karşısında Kur'an-ı Kerim'i yakarak Hazreti Muhammed'e karşı hakaret içeren materyali göstererek provakasyon gerçekleştirdiği aktarıldı.22 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında Hollanda'da Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupa Vatanseverler Hareketi'nin (PEGIDA) lideri Edwin Wagensveld, Lahey'deki Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştığı, görevliler tarafından durdurulduğu, bu kez ayağıyla Kuran'a basıp sayfalarını yırttığı, iddia edilen olaylar nedeniyle zanlılar halkın nefretini uyandırdığı, Kur'an ve İslam peygamberi Hz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerinde yer alan 216/1 ve 216/ maddelerine göre toplumu kin ve nefrete tahrik ve toplumun bir kesimi tarafından kabul edilen dini değerleri alenen aşağılama suçlarına tekabül etmekte olduğu kaydedilen açıklamada; zanlılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 3. maddesine göre 2023/27095 soruşturma numarasıyla re'sen soruşturma açıldığı bildirildi.