Ankara'dan bu il ve ilçelere 1 hafta ücretsiz ulaşım! Duyuru yapıldı: O tarihte başlayacak













Ankara-Sivas hattı 26 Nisan'da açılacak ve seyahat süresi 2 saate düşecek. Bu, yolculukta zaman tasarrufu sağlayacak ve iki şehir arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, açılış öncesinde ilk hafta boyunca seyahatler ücretsiz olacak. Hattın rotası Ankara'dan Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli üzerinden Sivas'a olacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılış tarihini duyurdu. 26 Nisan'da açılacak olan bu proje ile Ankara'dan Sivas'a 2 saatte seyahat edilebilecek. Ayrıca, Ankara-İzmir hızlı tren hattının da 2 buçuk yıl içinde tamamlanacağı ve seyahat süresinin 3 buçuk saate düşeceği belirtildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya hızlı tren hattının açılış töreninde seyahat müjdesi verdi. Müjdeye göre, Ankara-Sivas hızlı tren hattının tamamlanmasıyla birlikte, hattın tüm istasyonlarından geçecek olan yolcular, 15 günlük bir süre boyunca ücretsiz seyahat imkanına sahip olacaktı. Bu, vatandaşlar arasında heyecanla karşılanan bir haberdi. Ankara-Sivas hızlı tren hattı, Ankara'dan Sivas'a kadar 8 istasyondan geçmektedir. Bu istasyonlar sırasıyla Ankara, Elmadağ, Sorgun ve Sivas şeklindedir. Proje, Türkiye'nin önemli bir ulaşım altyapı yatırımıdır ve ülkenin farklı bölgelerini daha hızlı ve konforlu bir şekilde birbirine bağlamaktadır. Ankara-Sivas hızlı tren hattının tamamlanmasıyla birlikte, seyahat süresi önemli ölçüde kısalacak ve Ankara ile Sivas arasındaki mesafe yaklaşık 2 saatte kat edilebilecektir. Bu da ulaşımın daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak ve vatandaşlara zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, vatandaşlar arasında sevinçle karşılanmış ve Ankara-Sivas hızlı tren hattının açılışı büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Ücretsiz seyahat imkanı, vatandaşların hattın avantajlarını deneyimlemelerine ve ulaşımın daha modern ve hızlı bir şekilde gerçekleştiğine tanıklık etmelerine fırsat tanımıştır. Ankara-Sivas hızlı tren hattı, Türkiye'nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayarak, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine olumlu etkilerde bulunacaktır.