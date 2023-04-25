Ankara'dan o ile gitmek artık 2 saat! Açılışa saatler kaldı: Milyonlara bayram hediyesi! Ankara Sivas yüksek hızlı tren yakında açılıyor. Müjdeli haber geldi. YHT seferleri adı altında ulaşım başlayacak. Peki bu ulaşım 2 hafta boyunca ücretsiz mi? İşte detaylar...
YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR! ULAŞIM 2 HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ Mİ?Kırıkkale Yüksek hızlı tren hattının açılışı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı sonrasında açılması planlanan YHT ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Böylelikle iki şehir arasındaki mesafe iyice azalacak. İki il arasındaki mesafe iki saate düşecek. Yeni YHT projesi ile ilgili detaylar ve ayrıntılar haberimizde olacak...
Türkiye'nin Mega projeleri arasında Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren projesi hattı için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bir süredir tamamlanması beklenen çalışmalar için artık sona gelindi. Ankara - Sivaş Yüksek hızlı tren hattının açılışı 26 nisanda Türkiye'de gerçekleşecek. Bu proje ve ulaşım ile ilgili pek çok merak edilen detay var. Ankara Sivaş arası ulaşım yüksek hızlı tren ile birlikte 12 saatten 2 saate kadar düşecek. Bu ciddi bir rakam ve bu da insanları şimdiden heyecalandırmış durumda. Bir diğer merak edilen detay ise açıldığı tarihten 2 hafta boyunca bu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı ile alakalı. Ulaşım ücretsiz olacak mı? İşte o merak edilen ayrıntılar...
Bu tünelin yapımında 49 adet tünel, 49 adet viyadük bulunuyor. Türkiye'nin mega projelerinden biri olan bu trenin açılışı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu trene göre ulaşımda önemli bir zaman tasarrufu sağlanacak. Pek çok bağlantısı ve tüneli bulunan tünelin açılışı için gözler açıklamalarda. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere istasyonlar kurulacağı da belirtildi.