Ankara halkı için Ankapark anketi! Ankapark için nasıl oy kullanılır? Ankapark'a oy kullanma bağlantı linki







Ankara halkı için Ankapark anketi







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün basın mensupları ile birlikte Ankapark'ı gezdi. Kısa bir konuşma yapan Yavaş, Ankapark ile ilgili bir anket düzenleyeceklerini söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından ise Ankara halkına Ankapark'a oy kullanmaları için bir bağlantı linki hazırlandı.ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın geleceğinin Ankara halkının elinde olduğunu ve kararı onların vereceğini söyledi. "En doğru kararı Ankara halkı verecek." diyen Yavaş, aslına paranın asıl sahibinin Ankara halkı olduğunu vurguladı. Vatandaşların fikirleri doğrultusunda Ankara Büyükşehir belediyesi olarak bir karar vereceklerini belirten Mansur Yavaş, tarzlarının şeffaflık olduğu vurgusunu yaparak 1 milyon 200 bin metrekarelik alanın maliyetini karşılayacak durumlarının olmadığını, belki kiraya verebileceklerini aktardı. Yavaş konuşmasının devamında şayet Ankara Halkı sökün atın derse söküp atabileceklerini de dile getirdi. Ankapark anketine katılmak istiyorsanız '' adresine giriş yapabilirsiniz.