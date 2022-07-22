GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 23:13

Ankara halkı için Ankapark anketi! Ankapark için nasıl oy kullanılır? Ankapark'a oy kullanma bağlantı linki

Ankara Büyükşehir Belediye'si Ankara halkına Ankapark'ın ne olması konusunda fikirlerini almak için bir anket düzenledi. Düzenlenen ankette binlerce kişi oy kullandı. Peki, Ankapark için nasıl oy kullanılır? İşte, Ankapark'a oy kullanma bağlantı linki..

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 23:13
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Ankara halkı için Ankapark anketi! Ankapark için nasıl oy kullanılır? Ankapark'a oy kullanma bağlantı linki


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün basın mensupları ile birlikte Ankapark'ı gezdi. Kısa bir konuşma yapan Yavaş, Ankapark ile ilgili bir anket düzenleyeceklerini söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından ise Ankara halkına Ankapark'a oy kullanmaları için bir bağlantı linki hazırlandı.

Ankapark'a oy kulanma bağlantı linki

Ankara halkı için Ankapark anketi



ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın geleceğinin Ankara halkının elinde olduğunu ve kararı onların vereceğini söyledi. "En doğru kararı Ankara halkı verecek." diyen Yavaş, aslına paranın asıl sahibinin Ankara halkı olduğunu vurguladı.

Vatandaşların fikirleri doğrultusunda Ankara Büyükşehir belediyesi olarak bir karar vereceklerini belirten Mansur Yavaş, tarzlarının şeffaflık olduğu vurgusunu yaparak 1 milyon 200 bin metrekarelik alanın maliyetini karşılayacak durumlarının olmadığını, belki kiraya verebileceklerini aktardı. Yavaş konuşmasının devamında şayet Ankara Halkı sökün atın derse söküp atabileceklerini de dile getirdi.

Ankapark anketine katılmak istiyorsanız 'https://forms.ankara.bel.tr/ankapark?fbclid=IwAR27aPu1eYW59_VVK-Wd2EzJrs96RAEClEqCu6Ed9ZrPTcZi2FmGZFbFR7A' adresine giriş yapabilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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