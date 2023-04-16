GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 17:15

Ankara-İstanbul arası uzun yolculuk bitiyor! Artık dakikalar sürecek: İşte yepyeni o proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılacak yeni süper hızlı tren hattı sayesinde ulaşımın yeni bir çağa adım atacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, seyahat süresinin 1,5 saat yani 89 dakika olacağını belirtti ve bu hat için tamamen yeni bir altyapı oluşturulacağını ifade etti. Ayrıntılar haberimizde...

GÜNDEM
16 Nisan 2023 - 17:15
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Ankara-İstanbul arası uzun yolculuk bitiyor! Artık dakikalar sürecek: İşte yepyeni o proje
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu yatırımlarına son 20 yılda ağırlık verdiklerini belirterek, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını vurguladı. Demir yollarının hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, hedeflerinin ise demir yollarını geliştirmek, hızlı tren konforunu tüm Türkiye'ye yaymak ve yeni bir çağa adım attırmak olduğunu söyledi. Bu amaç doğrultusunda projeler ürettiklerini belirten Karaismailoğlu, süper hızlı tren hattının da bu projeler arasında yer aldığını ifade etti.

ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN HATTI

YHT



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni bir hızlı tren hattı projesi kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 89 dakikaya indirecek olan bu projenin tamamen yeni bir hat olacağını belirtti. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek ve toplam uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 19 adet viyadük ve 52 adet tünel inşa edileceğini açıklayan Karaismailoğlu, tren hızının saatte 350 kilometreye ulaşacağını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, seçim sonrasında projeye başlanacağını ve mevcut hızlı tren hattının da kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

'20 YILDIR MEGA PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

bakan karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'ye hizmet etmek için 20 yıldır mega projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmaların 14 Mayıs'tan sonra da devam edeceğini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, ülkenin büyük hedefleri olduğunu ve daha büyük projelere imza atacaklarını ifade etti. Mega projelerinin ekonomi, istihdam, sanayi ve ihracat gibi alanları desteklediğini dile getiren Karaismailoğlu, gelecekte de bu amaçla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Millet olarak birlikte hareket ederek daha büyük başarılara imza atacaklarını belirten Karaismailoğlu, el ele vererek ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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