Ankara, İstanbul, İzmir'de ev sahibi olanlar dikkat! 10 gün içinde hemen yapmanız gerekiyor: Cezası var

TAPU SAHİPLERİNE SON UYARILAR

Büyük şehirlerde yaşayan ve tapu sahibi olan insanlar için ödemelerle ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki tapu sahiplerinin hangi tarihe kadar ödeme yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emlak ve çevre temizlik vergileri tapu sahipleri tarafından senede iki taksit şeklinde ödeniyor. Tapu sahibinin ödemelerini zamanında yapması faiz işlenmemesi ve belediyelerin hizmet düzeyinin artmasına yardımcı oluyor. Ankara'da yaşayan ve tapu sahibi olan vatandaşlar için emlak ve temizlik vergilerinin ilk ödeme tarihleri ile ilgili belediye tarafından uyarı yapıldı. Ödemelerin 31 Mayıs tarihine kadar yapılması gerekiyor.Emlak vergisi ödemesi gereken vatandaşlar bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden, ATM aracılığıyla, banka şubelerinden yapılabiliyor. Ödemeler zamanında yapılmadığı takdirde büyük faiz oranları işleniyor. Aynı zamanda vadesi geçen borçlar için yeni kanunla birlikte yapılandırma imkanı da sunuluyor. Emlak vergisi ödenmediği zaman asıl tutara gecikme zammı ve faiz uygulaması yapılıyor. Zamanında ödenmeyen borçlar için belediyeler tarafından icra takibi başlatılabiliyor. Eğer borç çok uzun süre ödenmez ve kişiye uyarılar yapıldığı halde dikkate alınmazsa haciz gönderilebiliyor. Aynı zamanda vadesi geçen borçlar için sürelerini geçiren vatandaşlar yapılandırma şansından da faydalanabiliyor. Yani emlak vergisinden sorumlu insanların emlak vergilerini süresinde ödemesi önem taşıyor.