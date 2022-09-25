Ankara, İstanbul, İzmir dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! 81 il için uyarı yapıldı







UZMANLAR YAĞIŞLARA KARŞI UYARDI

KUVVETLİ RÜZGARLAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK











MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ





İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Hava sıcaklıkları düşmeye başlarken uzmanlarda vatandaşları uyardı. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İç Anadolu'nun doğusunda hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı söylenirken diğer illerde ciddi bir düşüş görünmeyeceği ifade edildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredeceği söylenirken rüzgarın genellikle Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerinde batı ve güney batı yönlerinde hafif ve orta kuvvette eseceği belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise rüzgarın Güney ve güneybatı yönünde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği söylendi. İşte 25 Eylül 2022 hava durumu tahmini...Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğusu, Erzurum’un kuzeyinde yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği ifade edildi. Uzmanlar yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Doğu Anadolu Bölgesi'ne doğusunda Güney ve batı yönlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına görüleceği açıklaması yapıldı. Rüzgarın fırtına şeklinde eseceği vurgulanırken yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı da tedbirli olunması gerektiği söylendi.Parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterirken Kocaeli, Sakarya’nın kuzeyi ve İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi. EDİRNE °C, 23°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 21°C Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 23°C Parçalı bulutlu, bu sabah yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 22°C Parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu bir hava etkisini gösterecek. AFYONKARAHİSAR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 26°C Az bulutlu İZMİR °C, 25°C Az bulutlu MUĞLA °C, 26°C Az bulutluAz bulutlu bir hava görülürken iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, doğu Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. ADANA °C, 28°C Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 27°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 21°C Parçalı ve az bulutluParçalı bulutlu bir hava görünürken bölgenin doğusunda yağışlar etkisini gösterecek. ANKARA °C, 19°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı bulutlu SİVAS °C, 14°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. BOLU °C, 15°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı SİNOP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken bölgenin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleriyle Samsun'un doğusunda yerel kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. AMASYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah kıyıları ile öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kars Ardahan ve Erzurum'un Kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Bölgenin doğusunda Güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgar kuvvetli yer yer fırtına şeklinde olacak. ERZURUM °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KARS °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA °C, 24°C Parçalı bulutlu VAN °C, 23°C Parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu bir hava görülürken Adıyaman çevrelerinde ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. DİYARBAKIR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 29°C Az bulutlu ŞANLIURFA °C, 29°C Az bulutlu