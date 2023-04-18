Ankara, İzmir, İstanbul'da otobüse, metroya binenler dikkat! 3 gün boyunca ücretsiz olacak

amazan Bayramı'nın son günlerine yaklaşırken, Cumhurbaşkanlığı ve il büyükşehir belediyelerinden önemli açıklamalar toplu taşıma ve otoyollarla ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma kullanacakların sevineceği bir haber var! Bayramın başlangıcından itibaren 21 Nisan 00:00'dan 23 Nisan 00:00'a kadar tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bu karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor..
Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanlığı ve Büyükşehir Belediyeleri kararıyla 21 Nisan tarihinde kutlanacak. Bayram boyunca toplu taşıma ücretleri konusunda dikkatler Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Başkentray ve İzban ücret tarifelerine çevrildi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, köprüler ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşımanın durumu belli oldu..
TÜMÜ ÜCRETSİZ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı süresince, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş imkanı sağlanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. 23 NİSAN'A KADAR
Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN gibi toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.