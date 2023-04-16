Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayanlara duyuruldu! 21 Nisan'dan itibaren ücretsiz olacak: Belediyelerden ortak duyuru yapıldı

Ramazan Bayramı öncesi toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusundaki merak sona erdi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz olacak. Bu karar, 21 Nisan saat gece yarısı 12'den 23 Nisan saat gece 12'ye kadar geçerli olacak ve aynı zamanda köprü ve otoyolları da kapsayacak.
İZMİR VE ANKARA'DA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Ramazan Bayramı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de 20 Nisan'dan 24 Nisan saat sabah 7'ye kadar toplu taşıma ücretsiz olacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve aynı zamanda köprü ve otoyolları da kapsayacak. Böylece, bu bayram tatili süresince halkın toplu taşımayı ücretsiz kullanarak seyahat etmesi sağlanacak. Bu uygulama, halkın seyahatlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, trafik yoğunluğunu azaltmayı da hedefliyor. Bu şekilde, insanların trafik sıkışıklığına takılmadan bayramlarını daha huzurlu geçirmeleri amaçlanıyor. Toplu taşımanın ücretsiz olacağı bu dönemde, insanların aileleri ve sevdikleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutlamaları bekleniyor. HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, toplu taşımanın bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için sevindirici bir haber
geldi. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban gibi önemli toplu taşıma hatları ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri, 21 Nisan saat 12'den 23 Nisan saat gece 12'ye kadar ücretsiz olacak. Bu karar, vatandaşların seyahatlerini daha rahat ve ekonomik hale getirecek. Ayrıca, köprü ve otoyollarda da aynı karar geçerli olacak. Böylece, vatandaşlar sevdiklerini ziyaret etmek ve bayram tatillerini geçirmek için daha uygun koşullar sunan toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekler.