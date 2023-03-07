Ankara, Kayseri, Konya ve 5 il daha listeye alındı! Uzman isim 'yasaklansın' diyerek duyurdu







'BU İLLERDE SU HARCANAN HAVUZLAR YASAKLANMALI 'DEDİ!







Bu bölgedeki iller dekan tarafından uyarıldı. Dikkate alınması gerektiği eğer alınmazsa kaçınılmaz sorunlar yaratabileceği söz konusudur. Bu bölgedeki iller hangileridir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen önemli bir açıklamada bulundu. İç Anadolu Bölgesi'nde belirli illerimizde %60 azalma gerçekleştiği gözle görülmektedir. Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Aksaray ve Karaman illerimizde yağışlarda azalma olduğu saptanmıştır.Bu durumun ilerlememesi adına küresel iklim değişikliğine önlem alınması gerekmektedir. Spor müsabakaları dışında bu bölgede çok su harcanın havuzların kullanıma açılmamasının daha iyi olacağını da ekledi. Şayet bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda kuraklık sorunuyla karşılaşılacağı söz konusudur.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof.Dr.Derya Eşen, önceki yıllara nazaran en kurak kış geçirdiğimizi belirtti. Bulunan sularımız için tasarruf çalışmaları için destekte bulunulmalıdır. Spor müsabakaları olmaması halinde bulunan illerde havuzların kapatılmasını dile getirdi. Şu sözlerle devam etti: “Önümüzdeki dönem pek iç açıcı değil. 3-5 yıl içinde spor müsabakaları haricinde yüzme havuzlarının, süs havuzlarının yasaklanabileceğini öngörüyorum ya da insanlara, hanelere bir su kotasının koyulma zorunluluğu doğabileceğini düşünüyorum. Önlemler almazsak ileride büyük bir su sıkıntısı yaşayacağız. Bu yıl sonbahar ve kışın başlangıcına kadar düşen yağmur oranlarına baktığımız zaman son 63 yılın en kurak dönemini yaşandığını görüyoruz" sözleriyle tamamladı. Türkiye'de belirtilen illerde kuraklığın önüne geçme adına çalışmalar başlatılmasını gerekli tedbirlerin alınmasının gerektiği bilinmektedir. Eşen şu sözlerini de ekledi: "Türkiye'de kuraklığın oldukça şiddetli bir şekilde yaşanmaya başladığını görmekteyiz. 1990-2020 yılları arasında Ekim, Kasım, Aralık, Ocak dönemlerinde düşen yağmurun miktarıyla en son bu dönem düşen yağışın miktarı karşılaştırıldığı zaman yüzde 41'lik bir azalma meydana geldiğini görüyoruz. Bu oran bölgelere göre değişiklik gösteriyor. En fazla Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde düşüşler olduğunu görmekteyiz. Örneğin, İç Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yüzde 55-60'a varan oranlarda bir yağış azalması söz konusu" diyerek sözlerini tamamladı. Belirtilen illerde söz konusu tedbirler alınmalıdır. Gelecek olan kuraklık sorunun önüne erkenden geçilmelidir.