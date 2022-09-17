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17 Eylül 2022 - 15:36

Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor'u 3-2 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'in 6'ıncı haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-2 yendi.

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17 Eylül 2022 - 15:36
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Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor'u 3-2 mağlup etti

Maçtan dakikalar

7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda, savunmadan topu uzaklaştırmak isteyen Olanare ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

21. dakikada sağ kanattan Lameira'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu, savunmadan önce yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi ve skora eşitlik getirdi. 1-1

34. dakikada Keçiörengücü sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Bekir Kardeniz'in ceza sahası içerisine gönderdiği orta sonucu yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Aykut Demir, yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

37. dakikada Hamza Gür, orta sahadan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

51. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermezden dönen top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. İkinci pozisyonda yine Göktuğ geçit vermedi.

60. dakikada topla buluşan Rashad Muhammed sağ kanattan aldığı topu ceza sahasına kadar sürdü. Kaleci ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, savunmanın arasından iyi yükselen Muharrem Cinan kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek takımının 3. golünü kaydetti. 3-1

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Olanare'nin ortasıyla buluşan Eren Tozlu, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla gönderdi. 3-2

Stat: Aktepe

Hakemler: Caner Ak, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muhammed (Melih İnan dk. 73) Bekir Kardeniz (Erkam Reşmen dk. 88 ?) Abdullah Aydın (Bardhi dk. 46) Olawoyin (Camara dk. 90 ?) Hamza Gür (Babaei dk. 72)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mara, Haşim Arda Sarman

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Erzurumspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Rosheuvel dk. 84 ?) Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Celal Hanalp dk. 75) Lameira, Hasan Batuhan Artaslan (Shala dk. 46) Süleyman Koç (Furkan Özhan dk. 64) Olanare, Eren Tozlu, Hasek (Alican Özfesli dk. 84 ?)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Ufuk Budak, Sefa Akgün, Muhammed, Fırat Şaşi, Eyüp Oskan

Teknik Direktör: Uğur Bayarslan

Goller: Olanere (dk. 7 k.k.), Aykut Demir (dk. 34), Muharrem Cinan (dk. 64) (Keçiörengücü), Eren Tozlu (dk. 21), (dk. 64) (Erzurumspor)

Sarı kartlar: Bekir Karadeniz, Melih İnan (Keçiörengücü), Mustafa Yumlu (Erzurumspor)

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