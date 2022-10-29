Ankara kulislerinden asgari ücrette net rakam sızdırıldı: 2023 Ocak zammı en az bu rakam olacak!

Asgari ücret zammına ilişkin açıklamak milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, Ocak 2023’te uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek için masaya oturacak. Asgari ücret 2022 yılında iki kez zamlanmış, ilk zam ile 4 bin 243 liraya, ikinci ara zam ile de 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Son 9 ayın enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle ise asgari ücret zammına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Ocak ayında da enflasyonda meydana gelmesi beklenen ciddi atak ile asgari ücretin çok daha yüksek rakamlara çıkacağı öngörülüyor. Asgari ücret tartışmaları devam ederken, Ankara kulislerinden yeni asgari ücret rakamı sızdırıldı. İşte haberin ayrıntıları…
Ankara kulislerinden ilk rakam sızdı: Asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için kısa bir süre kaldı. Türkiye’de artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete diğer yıllardan çok daha yüksek oranda zam yapılmıştı. Bu yıl iki kez zamlanan asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak edilirken uzman isimlerden ve kulislerden peş peşe tahminler geliyor. Son olarak Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakamı açıkladı.