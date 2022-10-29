Ankara kulislerinden asgari ücrette net rakam sızdırıldı: 2023 Ocak zammı en az bu rakam olacak!







Ankara kulislerinden ilk rakam sızdı: Asgari ücret 2023’te ne kadar olacak?







Asgari ücret için net rakam verildi

Asgari ücret zammına ilişkin açıklamak milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, Ocak 2023’te uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek için masaya oturacak. Asgari ücret 2022 yılında iki kez zamlanmış, ilk zam ile 4 bin 243 liraya, ikinci ara zam ile de 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Son 9 ayın enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle ise asgari ücret zammına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Ocak ayında da enflasyonda meydana gelmesi beklenen ciddi atak ile asgari ücretin çok daha yüksek rakamlara çıkacağı öngörülüyor. Asgari ücret tartışmaları devam ederken, Ankara kulislerinden yeni asgari ücret rakamı sızdırıldı. İşte haberin ayrıntıları…Asgari ücret zammı için kısa bir süre kaldı. Türkiye’de artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete diğer yıllardan çok daha yüksek oranda zam yapılmıştı. Bu yıl iki kez zamlanan asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak edilirken uzman isimlerden ve kulislerden peş peşe tahminler geliyor. Son olarak Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulan rakamı açıkladı.Yeni asgari ücret hakkında konuşan Bayram, geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farklarının yüzde 6,91 olduğunu fakat aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52,40’lık bir artış yaşandığını söyledi. Bu enflasyon farkının yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42,35 emeklilere yapıldığını hatırlatarak, Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark gözün önünde bulundurulursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon rakamının konuşulabileceğini aktardı. Merkez Bankası’nın yıl sonu beklenti anketlerinde son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağını ifade eden Bayram, enflasyon rakamının Aralık ayı sonunda sürpriz bir şekilde yüzde 40’a kadar düşebileceğini aktardı. Asgari ücret ile ilgili tahminini paylaşan Bayram, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir zam yapacaklarını söylediğini hatırlatarak, kendi tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 40 ila yüzde 45 arasında zam beklediğini aktardı. Bu oran ile birlikte yeni rakam 8 bin liraya tekabül ediyor. Böylelikle asgari ücretin yeni yılda 8 bin liraya kadar yükselmesi söz konusu olabilecek.