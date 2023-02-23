Ankara kulislerinden sızdı! EYT'de ilk maaş tarihi belli oldu: SGK'dan flaş hamle

EYT : Milyonlarca çalışanın beklediği EYT ön düzenleme takvimi oluşturuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in 28 Şubat'a kadar hareketsiz kalacağını açıkladı. Takvim değişikliği dışında TBMM, Genel Kurul'un EYT ön düzenleme görüşeceği 28 Şubat'ta açıklanacak. ayrıntılar şöyle
kararname, meclis süreci tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamalardan sonra uygulama başlar. Genel Kurul açılışının ertelenmesi nedeniyle EYT'nin yayım tarihi öne alınmıştır. Deprem nedeniyle süreç askıya alınırken, EYT'nin daha fazla ertelenmeyeceği Ankara'da perde arkasında netlik kazandı. Bu kapsamda EYT, Mart ayında Genel Kurul'a sunulacak ve Nisan ayında yasalaşacak.
Kulislerde tartışılan bir diğer konu da EYD başlangıç maaşı sorunu. Emekli maaşı başvuruları, düzenlemenin geçmesinden sonra yapılabilecek. maaşının nisan ayında verilebileceği söyleniyor ama mart ayı için geri ödeme olmayacağı bilgisine yer verildi
Aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler için işveren sosyal sigorta primi düşürülür ve 5 puan indirim uygulanır. Kurallar, emekli aylığına hak kazanmayı ve ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde aynı işe dönmeyi kapsıyor, ancak bu süreyi 30 güne çıkarmak için bir hamle var. Olağan Genel Kurul'da süre uzatılacak.