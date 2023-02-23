GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 08:00

Ankara kulislerinden sızdı! EYT'de ilk maaş tarihi belli oldu: SGK'dan flaş hamle

EYD SON DAKİKA: Milyonlarca emekli, Kongre'nin düzenlemeleri geçirmesi için gün sayıyor, ancak deprem felaketi Kongre'nin çalışmalarını 28 Şubat'a erteledi. Buna bağlı olarak ilk rantın tarihi de değişti ve 'EYD'ye ne oldu?' İşte EYT Şartlı ile son EYT durumu...

GÜNDEM
23 Şubat 2023 - 08:00
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Ankara kulislerinden sızdı! EYT'de ilk maaş tarihi belli oldu: SGK'dan flaş hamle
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EYT : Milyonlarca çalışanın beklediği EYT ön düzenleme takvimi oluşturuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in 28 Şubat'a kadar hareketsiz kalacağını açıkladı. Takvim değişikliği dışında TBMM, Genel Kurul'un EYT ön düzenleme  görüşeceği  28 Şubat'ta açıklanacak. ayrıntılar şöyle

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 kararname, meclis süreci tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamalardan sonra uygulama başlar.

Genel Kurul açılışının ertelenmesi nedeniyle EYT'nin yayım tarihi öne alınmıştır. Deprem nedeniyle süreç askıya alınırken, EYT'nin daha fazla ertelenmeyeceği Ankara'da perde arkasında netlik kazandı. Bu kapsamda EYT, Mart ayında Genel Kurul'a sunulacak ve Nisan ayında yasalaşacak.

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Kulislerde tartışılan bir diğer konu da EYD başlangıç ​​maaşı sorunu. Emekli maaşı başvuruları, düzenlemenin geçmesinden sonra yapılabilecek. ​​maaşının nisan ayında verilebileceği söyleniyor ama mart ayı için geri ödeme olmayacağı bilgisine yer verildi

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Aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler için işveren sosyal sigorta primi düşürülür ve 5 puan indirim uygulanır. Kurallar, emekli aylığına hak kazanmayı ve ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde aynı işe dönmeyi kapsıyor, ancak bu süreyi 30 güne çıkarmak için bir hamle var. Olağan Genel Kurul'da süre uzatılacak.

SGK Borçlanma süresini uzatma kararı

Bir kredi veya resüsitasyon için başvurduğunuzda, Sosyal Sigorta Kurumu bir ödeme makbuzu düzenler. Kredinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi, dirilişin ise üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ancak deprem bölgelerindeki vatandaşlara ek süre verildi. Bunlardan ödünç verme ve canlandırma süresi 6 Şubat'tan sonra sona erecek olanlar, "başvuru tarihinden itibaren hesaplanan tutarı" 31 Ağustos'a kadar ödeyebilir. Ödemeniz asla artmaz. 1 Ocak'tan önce başvuranlar 6.000.471 lira brüt asgari ücretin üzerinde borç ödemesi yapabilecek. 1 Ocak'tan sonra başvuranlara brüt 10 bin 8 lira asgari ücret ödenecek.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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