Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltına dahil edilen terör örgütü mensuplarının dijital materyallerini inceleme altına aldı. ‘Kazıma' yöntemiyle geri getirilen görüntülerde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan ve silahlı faaliyetlerde yer alan başka kişiler bilgisi verildi. Kimlikleri belirlenen ve Türkiye'den geçiş yaptıkları saptanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmaları sonrası harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına dahil edilen şahıslardan 3'ünün yabancı uyruklu oldukları belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise birden fazla dijital materyal ile örgütsel doküman elde edildi.