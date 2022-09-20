YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:54

Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit eden 3'ü yabancı uyruklu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ankara merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltına dahil edilen terör örgütü mensuplarının dijital materyallerini inceleme altına aldı. ‘Kazıma' yöntemiyle geri getirilen görüntülerde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan ve silahlı faaliyetlerde yer alan başka kişiler bilgisi verildi. Kimlikleri belirlenen ve Türkiye'den geçiş yaptıkları saptanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmaları sonrası harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına dahil edilen şahıslardan 3'ünün yabancı uyruklu oldukları belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise birden fazla dijital materyal ile örgütsel doküman elde edildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Son Haberler
BM'den İran'a kınama
BM'den İran'a kınama
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi,...
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu...
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon...
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor’
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki...
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç...
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı