Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek semtinde korkunç bir olay yaşandı. Bir apartmanda yaşayan bir Afgan'ın uzun süredir kayıp olan bir akrabası polisi aradı. Akşam saatlerinde yapılan ihbarın hemen ardından harekete geçen polis ekipleri yakın akraba olarak ihbardan bulunan kişinin verdiği adreste bulunan binanın ikinci katındaki dairenin kapısını zorla çilingire açtırdı ve eve girdi. Polis girdikleri evde 4 ceset buldu. Evinde yapılan aramada, bazanın içinde elleri arkadan bağlı bir adamın daha cesedi bulundu.
GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 00:36
Ankara'nın Altındağ'daki bir evden 5 ceset çıkarıldı!
Ankara Altındağ'da kan donduran bir olay yaşandı. Beş Afgan uyruklunun cesetleri evlerinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldüklerini tespit etti.
GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 00:36
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