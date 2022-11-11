Ankara'nın Altındağ'daki bir evden 5 ceset çıkarıldı!













ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek semtinde korkunç bir olay yaşandı. Bir apartmanda yaşayan bir Afgan'ın uzun süredir kayıp olan bir akrabası polisi aradı. Akşam saatlerinde yapılan ihbarın hemen ardından harekete geçen polis ekipleri yakın akraba olarak ihbardan bulunan kişinin verdiği adreste bulunan binanın ikinci katındaki dairenin kapısını zorla çilingire açtırdı ve eve girdi. Polis girdikleri evde 4 ceset buldu. Evinde yapılan aramada, bazanın içinde elleri arkadan bağlı bir adamın daha cesedi bulundu.Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri çağrıldı ve binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcılığı eşliğinde, evin içinde ve çevresinde geniş çaplı arama başlatıldı. İlk soruşturmada 5 kişinin bıçaklandığı belirlendi. Afgan vatandaşı olduğu bilinen beş kişinin kimliği belirlenirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.