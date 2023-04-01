Ankara'nın bu ilçelerinde tapulu evi olanlar dikkat! 5 yıllık toplu para ödenecek: Yıllardır fazladan ödenmiş olabilir!













Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı ve diğer ilçelerde ikamet eden vatandaşlara, başvuruda bulunmaları durumunda 5 senelik emlak vergisi iadesi yapılabilir. Vatandaşlar, vergi ödemesinden muaf olmalarına rağmen bunu bilmiyor olabilirler. Bir evi olan ev hanımları ya da işi olmayanlar ile yalnızca emekli aylığı alan vatandaşlar emekli vergisi için yapılan ödemeden muaf tutulmaktalar. Muaf olmalarına rağmen ödeme yapanlar, yaptıkları 5 senelik ödemeyi geri alabilecekler. İade almak isteyen vatandaşların bağlı oldukları belediyeye dilekçe vererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.Konut, iş yeri, arsa gibi yapı sahipleri ise kira geliri vergisi konusunda soru işaretlerine sahip. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB ) tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, 31 Mart 2023 tarihine dek verilmesi şart olan 2022 takvim senesine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme zamanları ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme vakitleri 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihi gün bitimine dek esnetildi.