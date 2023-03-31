Ankara'nın bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Pazar günü 07.00-10.00 saatleri için duyuru yapıldı!













SINAVA GİRİŞ BELGELERİ

Ankara'da sınavı olanlar bu hususlara dikkat etsin. Ankara Valiliği internet sitesine açık nüfus müdürlükleri eklendi.Konuyla alakalı yapılmış olan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için; 02.04.2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na girecek olanlar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden alabilirler.