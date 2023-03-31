Ankara'nın bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Pazar günü 07.00-10.00 saatleri için duyuru yapıldı!

Ankara'da sınavı olanlar bu hususlara dikkat etsin. Ankara Valiliği internet sitesine açık nüfus müdürlükleri eklendi.
Konuyla alakalı yapılmış olan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için; 02.04.2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.