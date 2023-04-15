YAŞAM
15 Nisan 2023 - 16:01

Ankara'nın bu ilçesinde yaşayanlar kovaları doldursun! 17.00'a kadar sular akmayacak

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan vatandaşlar için bir duyuru yapıldı. Bugün saat 06:00 ile 17:00 arasında, belirli mahallelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
15 Nisan 2023 - 16:01
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Ankara'nın bu ilçesinde yaşayanlar kovaları doldursun! 17.00'a kadar sular akmayacak
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Ankara Mamak ilçesindeki bazı mahallelerde bugün 06:00-17:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacak. ASKİ tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların tedbirli olmaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları isteniyor.

SU KESİNTİSİ DUYURUSU

su kesintisi



Mamak-Elmadağ ilçeleri arasında bulunan su iletim hattında yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle, bugün saat 06:00 ile 17:00 arasında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Kıbrıs köyü, Kutludüğün ve Ortaköy mahalleleri bu kesintiden etkilenecek. Su İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kesinti planlı bir işlem olup, imalat çalışmalarının tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilecektir. Vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları ve kesinti süresince tedbirli olmaları konusunda uyarılmaktadır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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