Ankara'nın bu ilçesinde yaşayanlar kovaları doldursun! 17.00'a kadar sular akmayacak







SU KESİNTİSİ DUYURUSU







Ankara Mamak ilçesindeki bazı mahallelerde bugün 06:00-17:00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacak. ASKİ tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların tedbirli olmaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları isteniyor.Mamak-Elmadağ ilçeleri arasında bulunan su iletim hattında yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle, bugün saat 06:00 ile 17:00 arasında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Kıbrıs köyü, Kutludüğün ve Ortaköy mahalleleri bu kesintiden etkilenecek. Su İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kesinti planlı bir işlem olup, imalat çalışmalarının tamamlanmasına yönelik gerçekleştirilecektir. Vatandaşlar ise su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları ve kesinti süresince tedbirli olmaları konusunda uyarılmaktadır.