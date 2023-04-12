Ankara'nın bu mahallelerinde yaşayanlar dikkat! Bu saatler arasında hizmet verilemeyecek: Duyuru yapıldı







GÜNCEL SU KESİNTİ LİSTESİ

ÇANKAYA







ETİMESGUT

Ankara ASKİ, Ankara bölgelerindeki su kesintilerine ilişkin bilgi vermeyi sürdürüyor. Bu neticede 11 Nisan'dan itibaren su kesintilerinin yaşanacağı mahallelerin listeleri belli oldu. İşte detaylar…Arıza Tarihi: 11.04.2023 08:50:00 Tamir Tarihi: 11.04.2023 15:00:00 Detay: Dikmen caddesi no:269 önünde s-10 600 luk çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Etkilenen Yerler: Osman temiz mahallesi, İlker mahallesi, Malazgirt mahallesi ,Keklikpınarı mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi ,oran mahallesi ,aşağı Dikmen mahallesi ,yukarı Dikmen mahallesi ,ilkbahar mahallesi, Hilal mahallesi üst kotlarıArıza Tarihi: 11.04.2023 10:40:00 Tamir Tarihi: 11.04.2023 18:00:00 Detay: Etimesgut İlçesi Yukarı Yurtçu mah Dumlupınar bulvarı içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Turkuaz mah ve civarı