Ankara'nın bu semtlerinde oturanlara duyuruldu! Saat 18.00'e kadar devam edecek

Ankara Halk Ekmek sosyal medya hesabı, Ankara'da et satın almak isteyen vatandaşlar için duyuru yaparak uygun fiyatlı et satışı yapılacağını bildirdi. Satışların gerçekleştirileceği ilçeler ise Evren, Şereflikoçhisar, Bala, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar ve Elmadağ olarak belirtilmiştir. Satışlar hafta içi 12:00-17:00 saatleri arasında yapılacak.Başkent Mobil Marketler, Ankara'nın Evren, Şereflikoçhisar, Bala, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar ve Elmadağ ilçelerinde uygun fiyatlı et satışı gerçekleştirecek. Bu hizmet, hafta içi boyunca sunulacak ve mobil marketler aracılığıyla vatandaşların rahat bir şekilde et satın almalarını sağlayacak. Satışlarda sunulan et ürünleri uygun fiyatlarla sunulacak ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı kesimlerde sunulacak. Başkent Mobil Marketler'in bu hizmeti, bölge sakinlerine kaliteli et ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin etme imkanı sunacak.