YAŞAM
09 Nisan 2023 - 00:05

Ankara'nın bu semtlerinde oturanlara duyuruldu! Saat 18.00'e kadar devam edecek

Ankara'nın Şereflikoçhisar, Bala, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt ilçeleri için bir duyuru yapıldı. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar hafta içi 12.00-17.00 saatleri arasında etkilenecek. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
09 Nisan 2023 - 00:05
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ankara'nın bu semtlerinde oturanlara duyuruldu! Saat 18.00'e kadar devam edecek
TAKİP ETTAKİP ET


Ankara Halk Ekmek sosyal medya hesabı, Ankara'da et satın almak isteyen vatandaşlar için duyuru yaparak uygun fiyatlı et satışı yapılacağını bildirdi. Satışların gerçekleştirileceği ilçeler ise Evren, Şereflikoçhisar, Bala, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar ve Elmadağ olarak belirtilmiştir. Satışlar hafta içi 12:00-17:00 saatleri arasında yapılacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

HALK EKMEK



Başkent Mobil Marketler, Ankara'nın Evren, Şereflikoçhisar, Bala, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar ve Elmadağ ilçelerinde uygun fiyatlı et satışı gerçekleştirecek. Bu hizmet, hafta içi boyunca sunulacak ve mobil marketler aracılığıyla vatandaşların rahat bir şekilde et satın almalarını sağlayacak. Satışlarda sunulan et ürünleri uygun fiyatlarla sunulacak ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı kesimlerde sunulacak. Başkent Mobil Marketler'in bu hizmeti, bölge sakinlerine kaliteli et ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin etme imkanı sunacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ