Ankara'nın o ilçelerinde deprem endişesi! Gizli fay ortaya çıktı







Diri Fayların Sınıflandırılması







Ankara'nın Batısındaki Diri Faya İlişkin Bilgiler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Diri Fay Haritası'nda Ankara'nın batısında yer alan "Muhtemel Kuvaterner Fayı" hakkında bilgi verdi. Bu fay, "canlı olduğu kesin olarak kanıtlanmamış faylar" olarak sınıflandırılıyor. Bu bilgiler, 2004-2011 yılları arasında "Türkiye Diri Fay Haritasının Güncellenmesi ve Diri Fay Veri Tabanının Oluşturulması Projesi" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen detaylı saha çalışmaları sırasında toplandı. Elde edilen haritalar 2010 ve 2013 yılları arasında 1/250.000 ve 1/1.250.000 ölçeklerinde basıldı.Harita kapsamındaki diri faylar kendi içlerinde dörde ayrılıyor.1900 yılından günümüze kadar yüzey kırığı ile sonuçlanan büyüklükte deprem üreten fay., Holosen'de (son 11.000 yılda) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte depremler üretmiş bir fay. Fayların esnekliği nedeniyle, potansiyel depremlere dair veriler kesin veya kesine yakın., Kuvaterner'de (son 2.588.000 yılda) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte depremler üreten ancak Holosen aktivitesi şüpheli olan bir fay. "Kuvaterner fayı" sınıfında haritalanan diri faylar, Holosen'de yüzey kırılmasıyla sonuçlanan depremler üretip üretmedikleri konusunda yeterli veri toplanamayan faylardır.Ankara'nın batısında yer alan diri fay, Ankara'nın yaklaşık 20 km batısındaki bir alanda K45°D doğrultusunda 5,5 km uzunluğunda "Muhtemel Kuvaterner Fayı veya Doğrultu Atımlı" bir yapıd. Belirli bir sürekliliği olan ve mevcut morfolojiyi doğrudan kontrol eden bir fay olarak değerlendirilmiş ve haritalamaya dahil edilmiştir. Ancak bu yapının Anadolu'nun neotektonik dönemdeki yapısal evrimi sırasında terk edilmiş tektonik bir yapı olması da mümkün.