YAŞAM
07 Haziran 2022 - 23:46

Ankara sele teslim oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklenirken yoğun yağış Ankara'yı sele teslim etti.

YAŞAM
07 Haziran 2022 - 23:46
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Ankara sele teslim oldu
Ankara'da etkisinin gösteren yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sağanak yağış öğle saatlerinde başlarken etkisini giderek arttırdı.Çok sayıda evin ve işyerinin sular alında kaldığı kentte hasar ağır oldu. En çok etkilenen İlçelerden olan Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sel meydana geldi. Sel sonrasında  çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi. Vatandaşlar araçlarını selden korumaya çalıştı.

Selin meydana geldiği vakitlerde bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gidip döndüğü esnada motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedildi. 
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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