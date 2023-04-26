Ankara-Sivas YHT hattı mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz kullanılacak!













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YHT KULLANACAK VATANDAŞLARA MÜJDE

Ankara-Sivas hızlı tren hattının bugün açılışı yapıltı ve ilk seferi başlattı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, YHT hattının bitmesiyle birlikte demiryolunun toplam uzunluğunda 13 bin 896 kilometreye çıktıklarını belirterek 603 kilometre olan "Ankara-Sivas arasını 405 kilometreye indirdiklerini söyledi. Ankara-Sivas hızlı treni bugün ilk seferini yapmak için Ankara'dan ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı açılış törenine katılamadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk seferini gerçekleştiren Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile ilgili ilk müjdesini verdi. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ankara - Kırıkkale ile birlikte - Yozgat - Sivas hızlı trenimiz mayıs sonuna kadar ücretsiz olacaktır. Milletimize hayırlı olsun." şeklinde ifadeler kullandı.