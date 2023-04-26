Ankara-Sivas hızlı tren hattının bugün açılışı yapıltı ve ilk seferi başlattı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, YHT hattının bitmesiyle birlikte demiryolunun toplam uzunluğunda 13 bin 896 kilometreye çıktıklarını belirterek 603 kilometre olan "Ankara-Sivas arasını 405 kilometreye indirdiklerini söyledi. Ankara-Sivas hızlı treni bugün ilk seferini yapmak için Ankara'dan ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı açılış törenine katılamadı.
GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 18:26
Ankara-Sivas YHT hattı mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz kullanılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Twitter hesabından Ankara ve Sivas'taki YHT hatlarının Mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılacağını açıkladı.
GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 18:26