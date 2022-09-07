GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:03

Ankara sokaklarında korkutan olay! Kaldırımda çocuk cesedi bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşlarında bir çocuğun cesedi elektrik direğinin yanında kaldırımda bulundu.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ankara sokaklarında korkutan olay! Kaldırımda çocuk cesedi bulundu


Bu sabah 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokakta kaldırımda bir elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan bir çocuk gören servis şoförü, polis ve sağlık ekibini aradı. Polis ile birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri 3 yaşında olduğunun tahmin edildiği çocuğun hayatını kaybettiğini belirlediler.

Kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin olay yeri inceleme işlemlerinin hemen ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılmasına karar verirken aynı zamanda soruşturmaya da devam ediyor.



Ankara kaldırımda çocuk cesedi bulundu

Sokakta koşan bir kadın görüldü!

Cesedin bulunduğu sokakta ikamet eden Ganime Özden isimli bir vatandaş, sabah saatlerinde evine polisin geldiğini ve çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sorduklarını söyledi. Olayı görmediğini ve çocuğu da tanımadığını dile getiren Özden, sonrasında sabah sokata koşan bir kadının görüldüğü öğrendiklerini anlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin muskasındaki korkunç plan!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
Maaşı duyanlar bu mesleğe akın etti! Çarşı ve Mahalle Bekçi alımları başladı başvurular e-devletten!
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
2022 icralık borçlar ne zaman siliniyor? İcralık olanların gözü kulağı bu haberde! Beklenen tarih verildi artık icra borcu kalmadı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz...