Bu sabah 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokakta kaldırımda bir elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan bir çocuk gören servis şoförü, polis ve sağlık ekibini aradı. Polis ile birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri 3 yaşında olduğunun tahmin edildiği çocuğun hayatını kaybettiğini belirlediler. Kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin olay yeri inceleme işlemlerinin hemen ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılmasına karar verirken aynı zamanda soruşturmaya da devam ediyor.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:03
Ankara sokaklarında korkutan olay! Kaldırımda çocuk cesedi bulundu
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşlarında bir çocuğun cesedi elektrik direğinin yanında kaldırımda bulundu.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:03
EDİTOR
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