Ankara sokaklarında korkutan olay! Kaldırımda çocuk cesedi bulundu













Sokakta koşan bir kadın görüldü!

Bu sabah 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokakta kaldırımda bir elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan bir çocuk gören servis şoförü, polis ve sağlık ekibini aradı. Polis ile birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri 3 yaşında olduğunun tahmin edildiği çocuğun hayatını kaybettiğini belirlediler. Kimliği henüz belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin olay yeri inceleme işlemlerinin hemen ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılmasına karar verirken aynı zamanda soruşturmaya da devam ediyor.Cesedin bulunduğu sokakta ikamet eden Ganime Özden isimli bir vatandaş, sabah saatlerinde evine polisin geldiğini ve çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sorduklarını söyledi. Olayı görmediğini ve çocuğu da tanımadığını dile getiren Özden, sonrasında sabah sokata koşan bir kadının görüldüğü öğrendiklerini anlattı.