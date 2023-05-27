









ANKARA SULAR ALTINDA







Ankara sular altında kaldı! Sağanak yağış işyerlerini göle döndürdü! Bu felaket o tarihe kadar sürecek. Ankara'da sağanak yağışlar şiddetli sel felaketine yol açtı! Yağışlar sonucunda birçok araç yollarda mahsur kaldı ve iş yerleri sular altında kaldı. Ankara halkı, su dolu yollarda yürümekte zorluk çekerken, birçok araç da suyun içinde sıkışıp kaldı. Şehir genelinde yaşanan sel felaketi ev ve iş yerlerini de etkiledi, su basan bölgeler oluştu. Durum oldukça zorlu bir hal aldı. İşte detaylar...Ankara'da yaşanan yoğun sağanak yağışlar, ulaşımın yanı sıra ev ve iş yerlerini de olumsuz etkiledi. Eryaman Mahallesi'nde yoğun yağışlar sonucunda su baskınları meydana geldi ve birçok araç su altında kaldı. Araçlarına sıkışan vatandaşlar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Sağanak nedeniyle ilerlemekte zorlanan araçlar, yol ve kaldırımlarda su taşkınlarıyla karşılaştı. İşte diğer ayrıntılar...Bir öğretmen, aracının su birikintisine saplanarak sürüklendiğini ve çevredeki arkadaşlarının yardımıyla kurtulduğunu anlattı. Aynı bölgede bulunan bir kafe de su baskınına uğradı. Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı. Ankara'da şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle yollar adeta göle döndü ve birçok araç mahsur kaldı. Öğretmen Sare Eroğlu ise aracında mahsur kaldığı su birikintisinden kurtarıldıktan sonra büyük korku yaşadığını ve titreyerek ağladığını belirtti. Yağmurun başlamasının ardından su birikintisinin beklenenden daha derin olduğunu fark ettiğini ve aracının suya kapıldığını anlatan Eroğlu, çevredekilerin camdan çıkarmasıyla kurtulduğunu dile getirdi.