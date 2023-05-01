Ankara Üniversitesi 952 personel alacak! Başvurularda kritik gün: Büro personeli, destek personeli, hemşire...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN PERSONEL İLANI. BİRÇOK POZİSYONDA PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK!

HANGİ POZİSYONLARDA BAŞVURU YAPILACAK

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ …

Ankara Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere yüzlerce personel alınacak. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre belirlenen bölümlere bir çok pozisyonda iş ilanı açıldı. Başvuruları devam eden personel ilanının son günlerini ise kaçırmayın!İşte iş iklanı ve tarihleri, pozisyonları ile ilgili olarak paylaşılan detaylar…. Ankara Üniversitesi’de tam 952 kişi alınacak. Daha öncede üniversiteden ilan açılmış ve sözleşmeli personel ilanı duyurusu yapılmıştı. Şimdide oluşan kadro eksikliklerinin tamamlanması için yeni bir ilan açıldı. Buna göre lise, önlisans, lisans mezunları arasından 952 kişi alınacak.İşe alım yapılacak kadrolar ile ilgili olarakda belirtilen pozisyonlar şunlar: • 2 spor uzmanı • 90 büro personeli • 439 destek personeli • 150 güvenlik görevlisi ve koruma • 4 mühendis • 1 şehir plancısı • 1 mimar • 2 teknisyen • 3 biyolog • 7 tekniker • 1 teknik hizmet personeli • 2 diyetisyen • 10 ebe • 4 diğer sağlık personeli • 1 eczacı • 90 hemşire • 2 fizyoterapist • 99 sağlık teknikeri • 25 röntgen teknisyeni • 3 psikolog • 5 laborantAnkara Üniversitesi’nin personel alım ilanı 15 gün önce başladı. Başvuru süreci neredeyse tamamlanmak üzere. Başvurular resmi kariyer sitesi üzerinden alınıyor. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ise sonuçlar 15 Mayıs’ta açıklanacak.