GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 23:49

Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitleniyor!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Cemil Ertem, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan anlaşmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında bir sabitleme kararı alındığını bildirdi. Ertem, paylaşımında 'Et fiyatları sabitleniyor' ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 23:49
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Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitleniyor!


Son zamanlarda fahiş fiyatlarla satılmaya başlanan kırmızı et, vatandaşların belini bükerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Cemil Ertem, Et ve Süt Kurumu'nun başta deprem ve enflasyon olmak üzere afetlerle mücadelenin sancılarını hafifletmek için yaptığı anlaşmalar sonucunda Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini açıkladı.

KIYMA VE KUŞBAŞI ET FİYATLARI BELİRLENDİ

Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitleniyor

Cemil Ertem, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı bir paylaşımda Ertem, varılan anlaşma sonucunda Ankara ve İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren perakende alanındaki zincir marketler, et ve süt kurumunun tedarik ettiği kıymanın kilosunu 190 TL'den, kuşbaşı doğranmış etin kilosunu ise 210 TL'den satacaklarını söyledi.



Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitleniyor

Ertem'in açıklamasında yaşanan acıların karşısında sorumlulukların alınması için yapıldığını belirtilirken, kırmızı ete uygun fiyatla erişim sağlanarak üreticilerin mağduriyet yaşamamaları gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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