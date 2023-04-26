Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitleniyor!

Son zamanlarda fahiş fiyatlarla satılmaya başlanan kırmızı et, vatandaşların belini bükerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Cemil Ertem, Et ve Süt Kurumu'nun başta deprem ve enflasyon olmak üzere afetlerle mücadelenin sancılarını hafifletmek için yaptığı anlaşmalar sonucunda Ankara ve İstanbul'da kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini açıkladı.
KIYMA VE KUŞBAŞI ET FİYATLARI BELİRLENDİ
Ertem'in açıklamasında yaşanan acıların karşısında sorumlulukların alınması için yapıldığını belirtilirken, kırmızı ete uygun fiyatla erişim sağlanarak üreticilerin mağduriyet yaşamamaları gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.