Mamak Belediyesi, Ankara kentinde devam eden COVID-19 pandemisine karşı vatandaşlara özel sosyal yardım ve destekler sunmak amacıyla proaktif önlemler alıyor. Belediye Başkanı Murat Köse liderliğinde bu amaca ulaşmak için Gıda Yardımı Talep Formu, Engelli Nakil Aracı Talep Formu, Evde Bakım Hizmeti Talep Formu, Evde Sağlık Hizmeti Talep Formu, Gönül Kart Talep Formu ve Yemek Talep Formu gibi formların internet üzerinden ulaşılabilir bağlantılarını sağladı. Bu formlara erişmek, kolay ve hızlı bir şekilde sağlanıyor ve vatandaşların günlük yaşamlarında herhangi bir aksama yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Finans
05 Şubat 2023 - 19:00
Ankaralı ihtiyaç sahipleri dikkat! Formu doldurana belediye nakit yardımı yapacak
Mamak Belediyesi, Ankara kentinde devam eden COVID-19 pandemisine karşı vatandaşlara özel sosyal yardım ve destekler sunmak amacıyla proaktif önlemler alıyor. Belediye Başkanı Murat Köse liderliğinde bu amaca ulaşmak için Gıda Yardımı Talep Formu, Engelli Nakil Aracı Talep Formu, Evde Bakım Hizmeti Talep Formu, Evde Sağlık Hizmeti Talep Formu, Gönül Kart Talep Formu ve Yemek Talep Formu gibi formların internet üzerinden ulaşılabilir bağlantılarını sağladı. Bu formlara erişmek, kolay ve hızlı bir şekilde sağlanıyor ve vatandaşların günlük yaşamlarında herhangi bir aksama yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Finans
05 Şubat 2023 - 19:00