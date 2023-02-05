Ankaralı ihtiyaç sahipleri dikkat! Formu doldurana belediye nakit yardımı yapacak







BAŞVURU EKRANI AKTİF! MAMAK BELEDİYESİ YARDIM BAŞVURUSU AÇILDI







Mamak Belediyesi, Ankara kentinde devam eden COVID-19 pandemisine karşı vatandaşlara özel sosyal yardım ve destekler sunmak amacıyla proaktif önlemler alıyor. Belediye Başkanı Murat Köse liderliğinde bu amaca ulaşmak için Gıda Yardımı Talep Formu, Engelli Nakil Aracı Talep Formu, Evde Bakım Hizmeti Talep Formu, Evde Sağlık Hizmeti Talep Formu, Gönül Kart Talep Formu ve Yemek Talep Formu gibi formların internet üzerinden ulaşılabilir bağlantılarını sağladı. Bu formlara erişmek, kolay ve hızlı bir şekilde sağlanıyor ve vatandaşların günlük yaşamlarında herhangi bir aksama yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Mamak Belediyesi, COVID-19 salgını sırasında vatandaşlarına destek olmak için çeşitli formlar ve hizmetler sunmaktadır. Bu formlar ve hizmetler arasında, gıda, ulaşım, sağlık ve finansal destek gibi alanlarda yardım sağlamayı amaçlayan, Gıda Yardımı Talep Formu, Engelli Taşıma Aracı Talep Formu, Evde Bakım Hizmeti Talep Formu, Evde Sağlık Hizmeti Talep Formu ve Gönül Kart Talep Formu ile Yemek Talep Formu bulunmaktadır. Belediye Başkanı Murat Köse ve belediye personeli, tüm vatandaşların rutin hayatlarını pandemi dolayısıyla engellememeleri için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır. Bundan dolayı, belediye, engelli bireylere ulaşım, yaşlı bireylere bakım ve destek, pandemiden dolayı maddi açıdan zor halde olan kişi ve ailelere finansal yardım ve gıdaya ulaşamayan bireylere yemek gibi hizmetler sunmaktadır.