Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri yerde inebilecekler..

Kadınların akşam saatlerinde evlerine ulaşabilmelerinde yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek adında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kadın hemşehrileri için harekete geçti ve yeni bir uygulama başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla gerçekleştirilen yeni uygulamada kadınların güvenliklerinin tam olarak sağlanabilmesi adında saat 19.00'dan sonra istedikleri yerde inebilme hakkı tanındı.
Hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında EGO otobüslerini kullanan Ankaralı kadınlar, saat 19:00'dan sonra durak olmadan da şoförden istedikleri yerde durmalarını isteyebilecekler.
Yeni uygulama hakkında bilgilendirme paylaşımı yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, kadınların güvenli bir geleceğe doğru uzanmış olan yolda yalnız yürümemesi gerektiğini vurgulayarak 'biz hep buradayız' ifadelerini kullandı.