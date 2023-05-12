GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 22:30

Ankaralı vatandaşa haber geldi: 2 ay boyunca bu yollar kapalı olacak! Alternatif yollar aranıyor

Ankaralı vatandaşı yakından ilgilendiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Belirlenen güzergahlar tam 2 ay araç trafiğine kapalı olacak. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 22:30
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Ankaralı vatandaşa haber geldi: 2 ay boyunca bu yollar kapalı olacak! Alternatif yollar aranıyor


ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre Ankara'da iki ay süreyle bu yollar kapalı olacak. Peki yollar neden kapanıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASKİ DUYURDU

ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre Ankara'da Zir Vadisi olarak bilinen güzergah 15 Mayıs tarihinden itibaren iki boyu araç trafiğine kapalı olacak. Bu süreçte bölgede çalışma yapılacak. 



Bu Bölgeler İki Ay Trafiğe Kapalı Olacak

ASKİ Zir Vadisi'nde yapılacak olan yeni proje ile ilgili bilgileri de vatandaşla paylaştı. Bu kapsamda Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Polatlı ilçelerine içme suyu temin edilmesi için bölgede çalışma sürdürülecek. Bu sebeple bölge 2 aylık süreyle trafiğe kapalı olacak. Bölgeyi kullanan vatandaşlara alternatif olarak Kesiktaş ve Polatlar semti sunulacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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