Ankaralı vatandaşa haber geldi: 2 ay boyunca bu yollar kapalı olacak! Alternatif yollar aranıyor







ASKİ DUYURDU







ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre Ankara'da iki ay süreyle bu yollar kapalı olacak. Peki yollar neden kapanıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre Ankara'da Zir Vadisi olarak bilinen güzergah 15 Mayıs tarihinden itibaren iki boyu araç trafiğine kapalı olacak. Bu süreçte bölgede çalışma yapılacak.ASKİ Zir Vadisi'nde yapılacak olan yeni proje ile ilgili bilgileri de vatandaşla paylaştı. Bu kapsamda Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Polatlı ilçelerine içme suyu temin edilmesi için bölgede çalışma sürdürülecek. Bu sebeple bölge 2 aylık süreyle trafiğe kapalı olacak. Bölgeyi kullanan vatandaşlara alternatif olarak Kesiktaş ve Polatlar semti sunulacak.