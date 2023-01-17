Ankaralı vatandaşlar yıkılacak! 7 TL'den 12 TL'ye yükseldi: Dev zammı duyan eve kapanıyor!

Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu, Ankara’da dolmuşçuların istediği zam taleplerini onayladı güncel dolmuş ücretleri 15 Ocak itibari ile uygulanmaya başlayacak.
DOLMUŞA BİNENLER 3 TL DAHA FAZLA ÖDEYECEK2023 yılı ile birlikte ulaşımda yeni fiyatlar da açılanmaya başlandı. Ulaşımda toplu taşımayı kullanan Ankaralı vatandaşları üzecek haber geldi. belirlenen yeni tarifeye göre 7 TL olan kısa mesafe ücreti 10 TL olarak belirlendi böylece vatandaşın cebinden 3 TL daha fazla çıkacak. Kızılay Dikmen dolmuş fiyatı 10 TL, Ulus, Sincan, Fatih hattında uzun mesafe dolmuş ücreti ise 12 TL olarak belirlendi.
Öğrenci ulaşım ücreti 4,5 TL’den 6 TL’ye çıkarıldı. Yeni fiyatların tarifesinin 15 Ocak itibariyle uygulanması bekleniyor.