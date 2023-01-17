YAŞAM
17 Ocak 2023 - 16:00

Ankaralı vatandaşlar yıkılacak! 7 TL'den 12 TL'ye yükseldi: Dev zammı duyan eve kapanıyor!

2023 yılı ile birlikte birçok kalemde zam kararı alınmıştı bir haberde ulaşım ücretlerine geldi. Ankara'lı dolmuşçular talep ettikleri zam kararı onaylandı. Vatandaş merakla yeni dolmuş ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte detaylar…

YAŞAM
17 Ocak 2023 - 16:00
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Ankaralı vatandaşlar yıkılacak! 7 TL'den 12 TL'ye yükseldi: Dev zammı duyan eve kapanıyor!


Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu, Ankara’da dolmuşçuların istediği zam taleplerini onayladı güncel dolmuş ücretleri 15 Ocak itibari ile uygulanmaya başlayacak.

DOLMUŞA BİNENLER 3 TL DAHA FAZLA ÖDEYECEK

2023 yılı ile birlikte ulaşımda yeni fiyatlar da açılanmaya başlandı. Ulaşımda toplu taşımayı kullanan Ankaralı vatandaşları üzecek haber geldi. belirlenen yeni tarifeye göre 7 TL olan kısa mesafe ücreti 10 TL olarak belirlendi böylece vatandaşın cebinden 3 TL  daha fazla çıkacak. Kızılay Dikmen dolmuş fiyatı 10 TL, Ulus, Sincan, Fatih hattında uzun mesafe dolmuş ücreti ise 12 TL olarak belirlendi.



para

Öğrenci ulaşım ücreti 4,5 TL’den 6 TL’ye çıkarıldı. Yeni fiyatların tarifesinin 15 Ocak itibariyle uygulanması bekleniyor.

EDİTÖR
Ümmü Gülsüm Kılıç
Ümmü Gülsüm Kılıç
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