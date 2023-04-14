Ankaralı vatandaşlara duyuruldu! 15-16 Nisan tarihlerine dikkat: 07.00-10.00 saatlerinde bu ilçelerde hizmet verecek!







O MÜDÜRLÜKLER SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK







15 Nisan günü gerçekleşecek olan sınav sebebiyle bazı nüfus müdürlükleri hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Peki hangi müdürlükler hangi saatlerde açık olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Nisan Cumartesi günü 07.00-14.30 saatleri ve Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık olacak. Sınav günü kimlik kartında sorun yaşayan ve yeniden çıkarmak isteyen kişilere sınav giriş belgesi ile müracaat etmeleri durumunda geçici kimlik belgesi veriliyor.Valilik tarafından yapılan duyuru şu şekilde; '15 Nisan Cumartesi günü olacak Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ve 16 Nisan tarihinde yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına girecek adaylar kimliklerini kaybetmeleri ve yeniden çıkarmak istemeleri durumunda sınav giriş belgeleri ile başvuru yaparak geçici kimlik belgesi alabilecek. 15 Nisan Cumartesi günü 07.00-14.30 saatlerinde Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü, 16 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde Çankaya, Keçiören, Sincan, Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.'