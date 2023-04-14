EĞİTİM
14 Nisan 2023 - 12:30

Ankaralı vatandaşlara duyuruldu! 15-16 Nisan tarihlerine dikkat: 07.00-10.00 saatlerinde bu ilçelerde hizmet verecek!

Sınav günleri acil durumlarda yardımcı olması için açık olan Nüfus Müdürlükleri Ankara Valiliği tarafından duyuruldu. Peki 15 Nisan günü hangi müdürlükler açık olacak? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
14 Nisan 2023 - 12:30
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Ankaralı vatandaşlara duyuruldu! 15-16 Nisan tarihlerine dikkat: 07.00-10.00 saatlerinde bu ilçelerde hizmet verecek!
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15 Nisan günü gerçekleşecek olan sınav sebebiyle bazı nüfus müdürlükleri hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Peki hangi müdürlükler hangi saatlerde açık olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O MÜDÜRLÜKLER SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Nisan Cumartesi günü 07.00-14.30 saatleri ve Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık olacak. Sınav günü kimlik kartında sorun yaşayan ve yeniden çıkarmak isteyen kişilere sınav giriş belgesi ile müracaat etmeleri durumunda geçici kimlik belgesi veriliyor. 



TUS Günü Açık Olacak Nüfus Müdürlükleri

Valilik tarafından yapılan duyuru şu şekilde; '15 Nisan Cumartesi günü olacak Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ve 16 Nisan tarihinde yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına girecek adaylar kimliklerini kaybetmeleri ve yeniden çıkarmak istemeleri durumunda sınav giriş belgeleri ile başvuru yaparak geçici kimlik belgesi alabilecek. 15 Nisan Cumartesi günü 07.00-14.30 saatlerinde Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü, 16 Nisan Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde Çankaya, Keçiören, Sincan, Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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