Ankaralılar bu saatler arasında camdan kafanızı çıkarmayın! Felaket geliyor sağanak yağış o ilçelerde etkisini gösterecek







BAŞKENT YAĞIŞLARI SÜRÜYOR







Başkent birkaç gündür yağış yaşamaya devam ederken valilik yağışların devam edeceğini söyledi. Yağışlara karşı önleminizi alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ankara Valiliği vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs günü beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbir alınması gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yayımlanan raporlara göre gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları, su baskınları, sel tehlikesi gibi durumlara karşı önlem alınması öneriliyor.