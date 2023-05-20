YAŞAM
20 Mayıs 2023 - 17:00

Ankaralılar bu saatler arasında camdan kafanızı çıkarmayın! Felaket geliyor sağanak yağış o ilçelerde etkisini gösterecek

Vatandaş havaların ısınmasını beklerken yağışlar da devam ediyor. Ankaralı vatandaşlar için valilik uyarılarını yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Mayıs 2023 - 17:00
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Ankaralılar bu saatler arasında camdan kafanızı çıkarmayın! Felaket geliyor sağanak yağış o ilçelerde etkisini gösterecek


Başkent birkaç gündür yağış yaşamaya devam ederken valilik yağışların devam edeceğini söyledi. Yağışlara karşı önleminizi alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞKENT YAĞIŞLARI SÜRÜYOR

Ankara Valiliği vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs günü beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbir alınması gerekiyor. 



Ankara Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yayımlanan raporlara göre gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları, su baskınları, sel tehlikesi gibi durumlara karşı önlem alınması öneriliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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