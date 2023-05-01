











NÜFUS'TAN ANKARALILAR İÇİN HABER!







Ankaralılar dikkat! Kimlik kartı için duyuru yapıldı: 11.00 ila 14.30 arası yapılacak. Ankara'da Ankaralılar için yeni bir duyuru yapıldı. Nüfus Müdürlüklerinin açılış saatleri ile ilgili verilen duyuru için resmi internet sitesi duyuruldu. Ankaralılara yönelik yapılan duyuruya ilişkin detaylar...Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü, T.C. kimlik kartı başvurusu yapmak isteyenlere yönelik bir duyuru yayınladı. Yarın 11:00-14:30 saatleri arasında başvuru yapmak isteyenlerin il müdürlüğüne gelmeleri ve gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları istendi. Başvuru için nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi ile bir adet biyometrik fotoğraf gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapacak kişilerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske takmaları zorunlu olacak. İşte ayrıntılar...30 Nisan 2023 tarihi ile yapılacak olan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için adaylardan, nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartını kaybedenler ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınava Giriş Belgesi" ve de bir fotoğrafını getirecek olan için yeni kart çıkartılıncaya kadar "Geçici Kimlik Belgesi" verilecek. Bunun için tarih ve saat 30 Nisan Pazar gününde 11.00 ve 14.30 saatlerinde ilde bulunan Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık olacağı belirtildi.