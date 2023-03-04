Ankaralılar hayatlarının şokunu yaşadı! O ilçelerin altından diri fay hattı geçiyormuş!







Ankara'da Canlı Fay Hattı Üzerine İnşa Edilen Yerleşimler Herkesi Şaşırttı







Canlı Fayın Ortaya Çıkmasıyla Şaşıran Ankaralılar

Canlı Faylar Üzerine İnşa Edilen Yapılar: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Yeni Binası ve Genelkurmay Karargahı

Ankara'da Bağlıca: Çoğunlukla İki Katlı Binalar, Bazı Çok Katlı Binalar Yeni İnşa Edildi

Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu illerden biri olan Ankara'da canlı bir fay hattı olduğunun ortaya çıkması, kent sakinleri arasında paniğe neden oldu. Bu durum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından ortaya çıkmış ve diğer şehirlerdeki insanları da kendi bölgelerinde fay hattı olup olmadığını araştırmaya sevk etti.Herkesi daha da şaşırtan ise bu fay hattının üzerine kurulmuş yerleşim yerlerinin olmasıydı. Ankara'da Bağlıca'dan Yapracık'a kadar uzanan fay hattı Ümitköy, Yaşamkent, Konutkent ve Koru semtlerinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kale adı verilen yeni binası ile Genelkurmay Karargahı'na ev sahipliği yapacak inşaatı da kapsıyor.Canlı fay hattının keşfedilmesi, şehirlerinde böyle bir şeyin olmasını hiç beklemeyen Ankaralıları şaşırttı.Endişe verici olan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni binası ve Genelkurmay Karargahı'na ev sahipliği yapacak olan inşaat da dahil olmak üzere şehirdeki en önemli yapılardan bazılarının bu fay hattı üzerinde inşa edilmiş olması. Bu durum, bu binaların ve içinde çalışan insanların güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.Ankara'da fay hattının geçtiği Bağlıca bölgesi, başta villalar bölgesi olmak üzere çoğunlukla iki katlı binalardan ve yeni inşa edilen bazı çok katlı binalardan oluşuyor. Bu bölgede yaşayan insanlar evlerinin sağlamlığından emin olsalar da, canlı fay hattının keşfedilmesi, üzerine inşa edilen yapıların güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.