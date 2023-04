Ankaralılar kırmızı eti ucuza alacak! 350 TL yerine 190 TL'ye satışta: O ilçelerde başlıyor

ANKARALILARA UCUZ ET SATIŞI







Ankaralı vatandaşın yüzünü güldürecek haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. O ilçeler için ucuz et satışı başladı! Peki etler ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ankaralı vatandaş ucuz et alabilmenin yollarını ararken geçtiğimiz günlerde yaşanan fiyat sabitleme kararı uzun kuyruklara sebep olmuştu. Ramazan Bayramı sonrasında Bakanlık tarafından sabitleme ile ilgili çalışmaların sürdüğü duyuruldu. Ankara PERDER ise ucuz et hareketi ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. Ucuz et fiyatları ile ilgili şu açıklamalar yapıldı; 'Ankara PERDER'de faaliyette olan marketler bu haftadan itibaren karkas et alacak. Büyük kentler Anadolu'dan et sevkiyatı alıyor, Anadolu alımı zayıflatılırsa fiyatlar daha rahat kontrol edilir.Fiyatlarda denge sağlanana kadar tedbirler sürecek. Kampanyaya dahil olmak isteyen iller için hizmet devam edecek. Müdahalemiz üreticinin gelir kaybına yol açmayacak. Denge sağlanana kadar elimizdeki tüm enstrümanlar kullanılacak.' Ankara PERDER Başkanı Ramazan Külhan şu an Ankara'da 500 farklı mağazada faaliyet verildiğini belirtti ve şu sözleri söyledi; 'Birkaç ay içinde et fiyatları yükselişe geçti. İstanbul ile de görüşme halindeyiz, yapılan müdahale gayet yerinde. Dar gelirli insanımız için et fiyatlarının dengelenmesi gerekiyor. Ankara'da et satışı başladığında karkas fiyatlarının 200 TL altına düşeceğine eminiz. Ankara halkı 190 TL'den kıyma, 210 TL'den kuşbaşı alabilecek.'