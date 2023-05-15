Ankaralılara duyurular yapıldı: Pazar günü bu yollar araç trafiğine kapalı olacak!







ANKARA'DA BU YOLLAR KAPALI OLACAK







Ülkede gerçekleşecek genel seçim heyecanı hız kesmeden sürerken Ankaralı vatandaşa yollar ile ilgili bilgiler verildi. Ankara'da bu saatlerde Pazar günü yollar kullanılmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.14 Mayıs günü ülkede gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi sebebiyle Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Tedbirler doğrultusunda Ankara Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre ihtiyaç duyulması halinde 16 Mayıs Salı günü seçim yoğunluğu bitene kadar YSK bina çevresinde olan Ihlamur Caddesi, Atatürk Bulvarı ve İzmir 1 Caddesi arasında olan yol, Elgün Sokak ve Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında olan kısım, Ihlamur Sokak ve Necatibey Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında olan bölüm ve Necatibey Caddesi tamamı trafiğe kapalı olacak.Tedbirler kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00'den itibaren yoğunluk olması durumunda Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu çevresinde olan 9. Cadde ve Bişkek Caddesi ile 15. Cadde arasaında kalan kısım, 15. Cadde ve 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan kısım, Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu Seçim Kurulu çevresinde olan Bişkek Caddesi ve Şehit Yavuz Oğuz Sokak ve 24. Sokak arasında kalan bölüm ihtiyaç duyulursa trafiğe kapatılacak. Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde olan 1730. Sokak ve Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında olan bölüm, Necdet Evliyagil Sokak ve 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan kısım, Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde olan Şehit Onur Doğan Caddesi 309. Sokak ve 310. Sokak arasında kalan bölüm ihtiyaç duyulursa araç trafiğine kapatılacak. Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde olan İstikbal Caddesi ve Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan kısım, Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde olan kısım 1622. Sokak tamamı ihtiyaç duyurulursa araç trafiğine tamamen kapatılacak. Keçiören Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde olan 6. Sokak tamamı, Mamak Geçici İlçe seçim Kurulu çevresinde olan Alkış Sokağın hepsi ve buraya bağlı cadde ve sokakların tamamı ihtiyaç duyurulursa araç trafiğine tamamen kapatılacak.