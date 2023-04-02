Ankaralılara duyuruldu! 12 saat boyunca sular kesilecek: O semtlerde yaşayanlar dikkat!







O İLDE 13 SAAT SU KESİNTİSİ GERÇEKLEŞECEK!







Ankara ilinde vatandaşlara bugün duyuruda bulunuldu. 13 saat gerçekleşmesi beklenen su kesintisi durumunun olacağı belirtildi. Vatandaşlar uyarıldı. Su kesintisi ne zaman gerçekleşecek? Merak edilen detaylar haberimizde.Ankara ilinde vatandaşlara dikkat uyarısı yapıldı. 13 saatlik su kesintisi problemi ile karşı karşıya kalınacağı belirtildi. Bilgilendirmeler yapıldı.Bugün için kesintin olacağı ve akşam saatlerinde vatandaşların dikkat etmesi gerektiği söylendi. Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerin de bu problemle karşı karşıya olacağı da duyuruldu.Arıza Tarihi: 1.04.2023 08:00:00 Tamir Tarihi: 1.04.2023 21:00:00 Açıklama şu şekilde belirtildi: BEYPAZARI İLÇESİNDE CUMHURİYET MAHALLESİ ALAADİN SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. Su kesintisinden etkilenen yerler şunlardır: BEYPAZARI İLÇESİNDE BEYTEPE, İSTİKLAL, CUMHURİYET VE RÜSTEMPAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMI etkilenecek yerler arasındadır.