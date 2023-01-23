Ankaralılara müjde! Artık cebinizden beş kuruş para çıkmayacak: Yeni destek duyanları bayram ettirdi







BAŞKAN YAVAŞ MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!







"YETER Kİ ONLAR OKUYABİLSİN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda belediye, sosyal destek ödemelerinden faydalanan ailelerin ortaöğretim ve lise eğitimi alan çocuklarına otobüs abonman yardımı yapacak. Alınan karar doğrultusunda 42.000 çocuğun abonman ücreti karşılanacak. Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Biz buradayız. Yeter ki onlar okusun; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar." sözlerini kullandı.ABB Başkanı Mansur Yavaş, başlatacakları yeni uygulamayla ilgili soyla medyadan videolu bir açıklama yaptı."Bugün karne günü, karnesini alan bütün evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum" sözleriyle konuşmasını başlatan Yavaş, "Bu vesile ile yeni bir uygulama başlatacağımızı sizlere söylemek istiyorum. Ankara'da 3. kuşak olarak sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımız bulunuyor. Babası, dedesi yardım almış şimdi de kendisi yardıma muhtaç. En büyük sosyal yaramız da bu nesilden gelen çocuklarımızın da eğitim süreçlerini imkansızlık içinde sürdürme çabasıdır. Sosyal yardımın bir gelenek haline gelmemesi, nesilden nesile miras olarak aktarılmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çıkış yolumuz yoktur.Bundan dolayı, ilkleri gerçekleştirerek çocuklar üşümesin diyerek doğalgaz, sağlıklı büyüsünler diyerek protein ve eşit şartlarda eğitim hakları olsun diyerek kırtasiye desteği başlatmıştık. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin ilköğretim eğitimi alan ortalama 6500 evladı için servis ücretlerini bu yıl da ödeyeceğiz. Yeni uygulamamız ile de ortaöğretim ve lise eğitimi alan yaklaşık 42.000 çocuğumuz için otobüslerde öğrenci abonman giderlerini karşılayacağız. Biz buradayız onlar yeterki okuyabilsin. Kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar. Bir çocuğumuzun gülüşüne bütün dünyayı sığdırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.