Ankaralılara müjde! Artık cebinizden beş kuruş para çıkmayacak: Yeni destek duyanları bayram ettirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda belediye, sosyal destek ödemelerinden faydalanan ailelerin ortaöğretim ve lise eğitimi alan çocuklarına otobüs abonman yardımı yapacak. Alınan karar doğrultusunda 42.000 çocuğun abonman ücreti karşılanacak. Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Biz buradayız. Yeter ki onlar okusun; kendilerine, ailelerine ve ülkemize gelecekte ışık olsunlar." sözlerini kullandı.
BAŞKAN YAVAŞ MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!ABB Başkanı Mansur Yavaş, başlatacakları yeni uygulamayla ilgili soyla medyadan videolu bir açıklama yaptı.
"Bugün karne günü, karnesini alan bütün evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum" sözleriyle konuşmasını başlatan Yavaş, "Bu vesile ile yeni bir uygulama başlatacağımızı sizlere söylemek istiyorum. Ankara'da 3. kuşak olarak sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımız bulunuyor. Babası, dedesi yardım almış şimdi de kendisi yardıma muhtaç. En büyük sosyal yaramız da bu nesilden gelen çocuklarımızın da eğitim süreçlerini imkansızlık içinde sürdürme çabasıdır. Sosyal yardımın bir gelenek haline gelmemesi, nesilden nesile miras olarak aktarılmaması için eşit şartlarda eğitimden başka çıkış yolumuz yoktur.