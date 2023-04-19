Ankaralılara müjde: Çocuklu ailelere 330 TL destek ödemeleri başlıyor!







ANKARALI ÇOCUKLARA 330 TL DESTEK







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında sosyal destek ödemeleri yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeye imza atarak ihtiyaç sahibi ailelere 330 TL çocuk desteğini başlattı! Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklar ihtiyaç sahibi aileleri zorlamaya devam ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi başlatılan yeni projesini vatandaşla paylaştı. Yeni proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına düzenli olarak 330 TL kantin desteği verilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre kantin destekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına yüklenecek.İhtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi için düzenlenen kantin destekleri için ilk olarak Altındağ ve Mamak ilçelerinde yer alan 14 bin ilkokul öğrencisinin ailesinin kartlarına 330 TL ödeme yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuklar için başlatılan 330 TL destekleri şu açıklamayla duyurdu; 'En çılgın proje çocuklarımız. İlk olarak 14 bin ilkokul öğrencisine aylık 330 TL destekler kısa süre içinde 60 bin evlada sunulacak. Bütün çocuklarımız yeterli beslendiği zaman biz de rahat edeceğiz.'