Ankaralılara müjde! Ucuz fiyata kırmızı/beyaz et satışı başlıyor! Sadece o noktalarda satılacak! Mansur Yavaş müjdeledi

ANKARALI VATANDAŞA ET MÜJDESİ







Mansur Yavaş Ankaralı vatandaşın et ulaşımını kolaylaştırabilmek için yeni bir kampanyaya imza attı. Peki kırmızı et ve beyaz et ne kadara satılacak? Uygun et satışı ne zamana kadar sürecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Mansur Yavaş Ankaralı vatandaşın uyguna kırmızı et ve beyaz et alabilmesi için yeni bir kampanya başlattı. Edinilen bilgilere göre seyyar bir markete dönüştürülen EGO otobüsleri 25 ilçede dolaşarak yüzde yüz yerli besi hayvanlar sonrasında et, kıyma ve tavuk ürünlerini Şubat ayı itibariyle uygun fiyatlı satışa çıkaracak. Mansur Yavaş tarafından başlatılan bu kampanya Şubat ayında başlayarak Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada hem yerli üreticiye destek sağlandığını hem de halkın güvenilir et yeme şansının artacağını belirtti. Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski de konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Eski'nin açıklamalarına göre Şubat ayından itibaren Ankara'da 25 farklı ilçede uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı yapılacak.Ankaralı vatandaşın desteklenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda Ankara Halk Ekmek Fabrikası Sorumlu Veteriner Hekimi Mutlu Ergün de konuyla ilgili üreticiden alınmış olan hayvanların muayenesinin yapılıp veteriner hekimlerle sonlandırarak vatandaşın güvenilir et yemesine yardımcı olunacağını belirtti. Aynı zamanda üreticiler bu proje ile birlikte komisyon vermeden hayvanlarını belediyeye verme şansı yakalayacak. Başkent Market sayesinde hayvanlar kolaylıkla verilecek. Başkent Market hafta içi sabah saat 10.00 ve akşam 17.00 arasında belirlenen semtlerde 15 farklı ürün satışı yapacak. Başkent Market şubelerinde aynı zamanda aynı fiyatlarla birlikte et satışını yapacak olan Halk Ekmek hijyenik ve güvenilir eti vatandaşa sunacak. Bu uygulama Şubat ayında başlayarak Ramazan ayının sonunda bitecek.