GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 14:17

Ankaralılara müjdeli haber! Bayram sevinci üzerine ulaşım ücretsiz oldu! O saatler ve tarihler arasında yüzler güldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO, Ankaray, Metro kullanıcılarına müjdeli haber geldi. ABB tarafından açıklamalar gelirken 06.00-24.00 saatleri arasında ulaşım ücretsiz olacağı duyuruldu. Bayramda Ankaralıların yüzü bu haberle güldü.

GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 14:17
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Ankaralılara müjdeli haber! Bayram sevinci üzerine ulaşım ücretsiz oldu! O saatler ve tarihler arasında yüzler güldü


EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu haline gelirken bayram süresinde ücretsiz yolcu taşınacağı bilgisi verildi. 21-22-23 Nisan tarihlerinde ulaşım ücretsiz olacağı haberi verildi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ABB tarafından ulaşım ücretsiz olacağı bilgisi verildi. Bu uygulama, vatandaşların bayram boyunca seyahat etmesini kolaylaştıracak olurken bilet ya da kart ücreti ödeme zorunlu olmayacak.



Ankara da bayram ücretsiz ulaşım

Ankara'da yaşayanların cenaze ve defin işlemlerinde de kolaylık sağlandı. Arife günüyle beraber Karşıyaka, Sincan-Çimşit ve Ortaköy Mezarlıklarına ring seferleri gerçekleşecek. Bu seferler, vatandaşların cenaze işlemleri sırasında toplu taşıma kullanarak rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım verilecek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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