Ankaralılara müjdeli haber! Bayram sevinci üzerine ulaşım ücretsiz oldu! O saatler ve tarihler arasında yüzler güldü













EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu haline gelirken bayram süresinde ücretsiz yolcu taşınacağı bilgisi verildi. 21-22-23 Nisan tarihlerinde ulaşım ücretsiz olacağı haberi verildi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ABB tarafından ulaşım ücretsiz olacağı bilgisi verildi. Bu uygulama, vatandaşların bayram boyunca seyahat etmesini kolaylaştıracak olurken bilet ya da kart ücreti ödeme zorunlu olmayacak.Ankara'da yaşayanların cenaze ve defin işlemlerinde de kolaylık sağlandı. Arife günüyle beraber Karşıyaka, Sincan-Çimşit ve Ortaköy Mezarlıklarına ring seferleri gerçekleşecek. Bu seferler, vatandaşların cenaze işlemleri sırasında toplu taşıma kullanarak rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım verilecek.