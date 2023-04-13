Ankaralılara müjdeli haber! Beklenen metro hattı açılıyor: Artık ulaşım sorunu bitecek!







AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI!







Ankara ilinde inşa edilen AKM-Gar-Kızılay metro hattı önemli bir aktarma merkezidir. Belirlenen tarih itibari ile metro hattı açılacaktır. Yeni metro hattı ne zaman açılacaktır? Kapasitesi ne kadardır? Merak edilen detaylar haberimizde.AKM-Gar-Kızılay Metro hattı bugün yani 12 Nisan 2023 tarihinde açılmaktadır. Yeni inşa edilen metro hattı 600.000 yolcu kapasitesine sahiptir. Bu önemli bir aktarma merkezi olacaktır. Bu istasyon hattı YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma gerçekleştirilecektir.Son hazırlıkların gerçekleştirilmesi ile birlikte bu metro hattı hizmet verecektir. Projenin amacı, Ankara ilinde raylı sistem ağının genişletilmesidir. Bağlantı olan aktarma merkezlerini artırmaktır. Yeni metro hattının açılması ile birlikte Keçiören'den Kızılay'a aktarma yapmada gidilecektir. 600.000 yolcu kapasiteli Gar İstasyonu sayesinde YHT, Başkentray ve Ankaray'a aktarma gerçekleştirilecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada hattın 3,3 kilometrelik olduğunu ve topalmda 7.295 metre imalatının gerçekleştiğini, 14.590 ray döşendiğini belirmişti. Bu metro hattı ile büyük bir tasarruf sağlanacağını belirtti. 35 yıllık süre içerisinde metro kullanımı ile birlikte kara yolu işletmesinde 104 milyon avro, kaza maliyetlerinde 42,7 milyon avro, zamandan 123,9 milyon avro, çevresel kirlilikten 108,4 milyon avro olarak toplamda 379 milyon avro tasarruf sağlanmıştır. Şehir trafiğinin azaltılması ve ulaşım sürelerinin kısaltılması ile birlikte yaşam kalitesi artacaktır. Şehirlerde yoğun nüfuslu hayat raylı sistemin önemini göstermektedir. Şehir içerisinde ulaşımın hızlanması, çevre kirliliğinin azalması gibi önemli yardımlarda bulunmaktadır. Trafik sıkışıklığının azalması, zamanda tasarruf, çevre kirliliğinin azalması, güvenli ulaşım, şehir planlaması raylı sistemlerin önemini göstermektedir. Raylı sistemler şehrin trafik yoğunluğu, çevre kirliliği gibi yaşam kalitesini azaltan etkenlerden uzaklaştırmaktadır.