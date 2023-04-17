Anket sonuçlarını yorumlayan Meral Akşener: 'Ortak nokta Kemal Kılıçdaroğlu'

İYİ Parti lideri ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortağı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerine birkaç hafta kala TV 100 ekranına konuk oldu ve gazeteci Ece Üner'in kendisine gündeme ilişkin sorduğu sorulara yanıt verdi. Akşener, kampanyayı detaylandırarak, aldığı tüm anketlerde CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu kaydetti.
MERAL AKŞENER'DEN ANKET SONUÇLARI AÇIKLAMASI
Millet İttifakı'nın en güçlü ortağı olarak tanımlanan İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu
hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce diğer ortaklarıyla yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına karşı çıkarak masayı terk eden Akşener, Kazanamaz’ dediği Kılıçdaroğlu'nun kendisine ilettiği teklifleri kabul ederek yeniden masaya dönmüştü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili fikirleri değişen Meral Akşener'in asıl fikirlerini anket sonuçlarının değiştirdiği görüldü.
"KIÇIDAROĞLU KAZANIYOR"
TV100 ekranına konuk olarak katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, burada gündemi değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan seçimleri değerlendiren İYİ parti lideri, Millet İttifakı'nın ortak dayaı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da önemli bilgiler verdi. Son anket sonuçları hakkında değerlendirmeler yapan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs'ta seçimi kazanacağını belirterek, şunları kaydetti: "Anket ortalamasına baktığımızda, kimilerine göre Kılıçdaroğlu 1. turu geçemiyor, kimilerine göre ya 1. turu geçiyor veya 2. turda kalıyor. Ortak bir nokta varsa Kılıçdaroğlu ister 1. tura ister 2. tura kalsın kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu."