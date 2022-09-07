EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 18:51

Anlaşma müjdesi geldi! Azerbaycan Türkiye'de petrol arama hazırlığında

Azerbaycan'ın Türkiye'de petrol araması ile ilgili detaylar merak ediliyordu. O anlaşmanın tamamlandığı müjdesi geldi. Peki çalışmalar ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 18:51
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Anlaşma müjdesi geldi! Azerbaycan Türkiye'de petrol arama hazırlığında


Gözler Azerbaycan'ın Türkiye'de arayacağı petrol haberlerine çevrildi. Peki Azerbaycan Türkiye'de ne zaman petrol çalışmalarına başlıyor? Azerbaycan'ın Türkiye'de petrol araması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Azerbaycan Türkiye petrol anlaşması tamamlandı

Yakın zamanda Türkiye'nin Azerbaycan ile Petrol Rezerv Antlaşması imzaladığı duyurulmuştu. Azerbaycan'ın yakın zamanda ülkemize gelerek çalışmalarına başladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Azerbaycan Batman'da petrol arayacak. İmzalanan antlaşma çerçevesinde Azerbaycan Türkiye'de petrol sondajı yapmak için Türkiye'ye yetkili isimler olan Zekiullah Kerimli ve Hamza Oğuzhan'ı gönderdi. Batman'da hazırlık çalışmalarının ve incelenmesi için iki isim Batman Valisi Ekrem Canalp ile buluştu. 



Azerbaycan Batman'da Petrol Arama Çalışmalarına Başlıyor

Batman Valiliğinde yapılan görüşmede petrol aramaları ile ilgili bilgiler karşılıklı olarak paylaşıldı. Mart ayında imzalanan Petrol Rezerv Antlaşması sonrasında çalışmaların Batman'da yapılacağı belirtildi ve Kerimli petrole ulaşmanın iki ülkeyi de çok mutlu edip aradaki kardeşliği epey arttıracağını ve ilişkileri daha da iyi hale getireceğinin altını çizdi. Aynı zamanda Batman Valisi Canalp Azerbaycan'ın petrol arama çalışmalarının ülke ekonomisine olacak katkısından dolayı da mutluluk duyduklarını ve Azerbaycan'a tüm çalışmaları boyunca başarılar dilediğini belirtti. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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