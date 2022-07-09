DÜNYA
09 Temmuz 2022 - 14:42

Anlaşmayı fesheden Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ile ilgili yapmış olduğu anlaşmayı tek taraflı feshetmesine karşılık olarak şirket karşı atağa geçti ve Musk'a dava açacağını duyurdu. Açılacak davanın bedelinin ise 1 milyar dolar olacağı öğrenildi.

DÜNYA
09 Temmuz 2022 - 14:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Anlaşmayı fesheden Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!


Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Nisan ayında Twitter ile bir anlaşma yapmış ve şirketi satın almak için 44 milyar dolar için el sıkışmıştı. Dünyanın en zenginleri listesinin başlarında yer alan Musk, dün Twitter'ın satış anlaşmasında birden fazla maddede ihlallik gösterdiğini ve bu nedenle 44 milyar dolarlık anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildiğini açıkladı.

Elon Musk'ın bu açıklaması dünya kamuoyunda büyük yankı bulurken, Twitter'ın Yönetim Kurulu Başkanı, yaşanan bu gelişmenin hemen ardında bir açıklama yaptı ve açıklamasında Musk'ın anlaşmadan geri çekilmemesi için kendisine dava açacaklarını duyurdu.



Elon Musk, Twitter ile davalık oldu

Elon Musk için yasal işlem başlatılacak

Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Elon Musk'ın Twitter'ın satış anlaşmasındaki ihlallerden dolayı Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamasının hemen ardından Twitter cephesinden ilk tepki geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, söz konusu gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamasında 'satış anlaşmasının uygulanması' konusunda Elon Musk'a karşı bir yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Diğer taraftan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuyla birlikte gerçekleştirilen 95 sayfalık satın alma anlaşmasında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayla ilgili yaptığı anlaşmayı tek taraflı ihlal etmesinden dolayı bunun kanıtını sunması gerektiği ve aksi durumda 1 milyar dolar gibi bir ayrılık ücreti ödemek zorunda kalabileceği bilgisine ulaşıldı.

Twitter'ın CEO'su Bret Taylor

Twitter'ın CEO'su Bret Taylor, Elon Musk'ın anlaşma ile ilgili yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu belirterek Musk'ın anlaşılan fiyat ve şartlar üzerinden işlemi kapatmayı taahhüt etmesi gerektiği ve birleşme anlaşmasını uygulamak için de kendilerinin yasal yollara başvurmayı planladıklarını söyleyerek Delaware Mahkemesi'nde görülecek olan davada ise kesinlikle galip geleceklerinden emin olduklarını ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!
Elon Musk, Twitter için gözden çıkardığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti
Elon Musk, Twitter için gözden çıkardığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti
Son Haberler
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan...
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa...
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları ücretsiz muayene ederdi!
En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları...
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için...
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546...
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535...
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı! Maske açıklaması geldi
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı!...