Anlaşmayı fesheden Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!













Elon Musk için yasal işlem başlatılacak

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Nisan ayında Twitter ile bir anlaşma yapmış ve şirketi satın almak için 44 milyar dolar için el sıkışmıştı. Dünyanın en zenginleri listesinin başlarında yer alan Musk, dün Twitter'ın satış anlaşmasında birden fazla maddede ihlallik gösterdiğini ve bu nedenle 44 milyar dolarlık anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekildiğini açıkladı. Elon Musk'ın bu açıklaması dünya kamuoyunda büyük yankı bulurken, Twitter'ın Yönetim Kurulu Başkanı, yaşanan bu gelişmenin hemen ardında bir açıklama yaptı ve açıklamasında Musk'ın anlaşmadan geri çekilmemesi için kendisine dava açacaklarını duyurdu.Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Elon Musk'ın Twitter'ın satış anlaşmasındaki ihlallerden dolayı Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamasının hemen ardından Twitter cephesinden ilk tepki geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, söz konusu gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamasında 'satış anlaşmasının uygulanması' konusunda Elon Musk'a karşı bir yasal işlem başlatacaklarını duyurdu. Diğer taraftan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuyla birlikte gerçekleştirilen 95 sayfalık satın alma anlaşmasında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayla ilgili yaptığı anlaşmayı tek taraflı ihlal etmesinden dolayı bunun kanıtını sunması gerektiği ve aksi durumda 1 milyar dolar gibi bir ayrılık ücreti ödemek zorunda kalabileceği bilgisine ulaşıldı.Twitter'ın CEO'su Bret Taylor, Elon Musk'ın anlaşma ile ilgili yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu belirterek Musk'ın anlaşılan fiyat ve şartlar üzerinden işlemi kapatmayı taahhüt etmesi gerektiği ve birleşme anlaşmasını uygulamak için de kendilerinin yasal yollara başvurmayı planladıklarını söyleyerek Delaware Mahkemesi'nde görülecek olan davada ise kesinlikle galip geleceklerinden emin olduklarını ifade etti.