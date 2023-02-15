Anne babalar dikkat! 4 gün sonra başlayacak: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan az önce duyuru yapıldı!













Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 Şubat'tan itibaren depremde etkilenen 10 ilin hariç olduğu, 71 ildeki okullarımızda eğitime başlanacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde yapılan açıklamada, depremzede bölgelerdeki eğitim öğretim planlamalarının hafta sonundan itibaren tamamlanması bekleniyor.Bakan Özer, 10 ildeki eğitimi hafta sonu itibarıyla planlamayı tamamlayacaklarını ve 20 Şubat'tan itibaren 71 ilimizdeki okullarda eğitim vermeye başlayacaklarını açıkladı. Aileler çocuklarını istedikleri yere nakletme imkanına sahip olacak ve okullarının açılışıyla birlikte ücretsiz olarak okula götürülecekler. Bunun yanı sıra, sıcak yemek ve psikolojik destek de sağlanacak. Bakan, devletin sahada başarılı bir koordinasyon yürüttüğünü belirtti.