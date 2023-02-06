Finans
06 Şubat 2023 - 23:00

Anne babalar dikkat: Çocuklu ailelere 7800 TL yardım duyurusu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı “Çocuk Nafaka Bileşenleri” adı verilen yeni bir program diğer sosyal yardım programlarına eklendi. Bu gelişme sonrası çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler yardım konusunda detaylı bilgi aramaya başladı.

Finans
06 Şubat 2023 - 23:00
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Anne babalar dikkat: Çocuklu ailelere 7800 TL yardım duyurusu!
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Milyonlarca ailenin bir süredire beklediği destek ödemeleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de aile destek programı kapsamında uyguladıkları nafaka ödemeleri hakkında bilgi verdi. Çocuklu tüm aileleri ilgilendiriyor. İşte tüm detaylar...

Ailelerin çocuklarına sosyal yardım konusunda ek destek vereceklerini kaydeden Bakan Yanık, "Çocuk Yardım Bileşenleri"ne göre hanelerdeki çocuk sayılarına göre hesaplanarak aylık olarak 350 TL ile 650 TL arasında destek verileceğini söyledi.



Çocuklu ailelere 7800 TL yardım duyurusu

ÇOCUK DESTEĞİ İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinde ihtiyaç sahibi olarak belirlenen çocuklu ailelere sağlayacağı destekte yıllık toplam en düşük tutar olan 4200 lira, 6600 lira ve 7800 lira ihraç edilecek. Başvurular e-Devlet'e veya Dayanışma ve Sosyal Destekleme Kurumu'na (SYDV) yapılacak. Aile yardımı programında ödemeler 12 ay boyunca düzenli aralıklarla yapılır.

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