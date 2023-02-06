Anne babalar dikkat: Çocuklu ailelere 7800 TL yardım duyurusu!













ÇOCUK DESTEĞİ İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Milyonlarca ailenin bir süredire beklediği destek ödemeleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de aile destek programı kapsamında uyguladıkları nafaka ödemeleri hakkında bilgi verdi. Çocuklu tüm aileleri ilgilendiriyor. İşte tüm detaylar... Ailelerin çocuklarına sosyal yardım konusunda ek destek vereceklerini kaydeden Bakan Yanık, "Çocuk Yardım Bileşenleri"ne göre hanelerdeki çocuk sayılarına göre hesaplanarak aylık olarak 350 TL ile 650 TL arasında destek verileceğini söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinde ihtiyaç sahibi olarak belirlenen çocuklu ailelere sağlayacağı destekte yıllık toplam en düşük tutar olan 4200 lira, 6600 lira ve 7800 lira ihraç edilecek. Başvurular e-Devlet'e veya Dayanışma ve Sosyal Destekleme Kurumu'na (SYDV) yapılacak. Aile yardımı programında ödemeler 12 ay boyunca düzenli aralıklarla yapılır.