Anne babalar dikkat! Sömestr tatili uzuyor mu? Beklenen karar çıktı







KAR YAĞIŞI VE OKULLAR: İSTANBUL VE TÜRKİYE DURUMU Türkiye'nin beklediği kar yağışı sonunda yurdun dört bir yanını sardı. Konuyla ilgili önemli açıklamaların yapıldığı günlerde, Meteoroloji Uzmanları tarafından öngörülen kar kalınlığının 20 cm'yi bulabileceği bildirildi. Bu haber üzerine İstanbullular okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak ediyorlar.



METEOROLOJİ MÜHENDİSİ ÖZTEL AÇIKLADI: KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Türkiye'nin beklediği kar yağışı geliyor! Kar kalınlığının 20 cm'yi bulabileceği belirtiliyor.Habertürk canlı yayınında Habertürk meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel kar yağışı konusunda yaptığı tahminleri paylaştı. Öztel, İstanbul dahil her yerde kar görüldüğünü ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmurun yağdığını, kıyılarda sadece yağmurun yağdığını, orta ve doğu Karadeniz'de ise kuvvetli yağışların yağdığını ve bu yükseklerde kar olarak geliştiğini belirtti. Öztel'in tahminlerine göre Pazar ve Pazartesi günlerinin toplamında kar miktarı 20 cm'yi bulabilecek. Öztel ayrıca okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda da şunları söyledi: "Cuma ve Cumartesi günü gelişecek hava tahminlerine bakmak gerekiyor. Pazar günü, pazar gecesi ve pazartesi gününün ilk birkaç saati kritik. Doğu Anadolu'da bir harita var. İstanbul o haritada olsa kesinlikle tatil kararı alınırdı." Türkiye'nin özellikle İstanbul'un yüksek kesimleri kar yağışından etkileniyor. Yapılan tahminlerden hareketle İstanbul'da kar yağışının pazar günü ve pazartesi gününün ilk yarısında yoğunluk taşıyacağı belirtilirken, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ise cuma ve cumartesi günü gelişecek tahminlere göre değerlendirilecek. İstanbul'un kar yağışından etkilenmesi sonucunda buzlanma yaşanması da bekleniyor.