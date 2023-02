DEVLETTEN EĞİTİM ÖDEMESİ







Anne babalar elinizi çabuk tutun! Bu öğrencilere tek seferlik 1611 TL ödeme yapılacak: Harçlık devletten! Öğrenim masrafı günümüzün en çok masraflarından biri. Çocuğu olan aileler geçinmekte zorluk çekiyor. Geçinme zorluğu çeken ve çocuğu eğitim gören ailelere devlet çocuk başına 611 TL ödeme veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kontrolünde yapılan ödemeler için ise diğer detaylar merak ediliyor. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çocuğu eğitim gören aileler için verilecek olan yardım ödemesinin detayları ve nasıl başvurulacağına ilişkin detaylar...Çocuğu olan aileler dikkat! Bu haber sizi ilgilendiriyor. Çocuk okutmak günümüzde bir hayli zorlaştı. Her şeyin üst rakamlarda olması sebebiyle çocuk okutmak gün geçtikçe daha da zorlaşmakta. Bunun için de devlet çocuğunu okutmakta zorluk çeken ailelere destek ödemesi veriyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecek ödemeleri ise merak ediliyor. ilkokul, ortaokul ve üniversitede öğrenim gören çocukları ilgilendiren bir haber devletten geldi. Bu ödemeler ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. Herhangi bir başarı sırası ise istenmiyor. Başvuran herkese verilebilecek. Yeter ki ihtiyacı olsun ve ailede çocuğu eğitim gören biri olsun. İşte ödeme koşullarına ilişkin diğer ayrıntılar...Ödemelere başvurmak için gerçekten bu paraya ihtiyacınızın bulunduğunun devletçe kabul edilmesi gerekiyor. Çocuğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören her aile bu yardım başvurusuna başvuruda bulunabilecek. Çocuğu öğrenim görüp de parasal olarak ihtiyaç duyan herkese bu yardım ödemesi verilecek. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamıyorsanız üzülmeyin bu ödeme desteğine hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Üstelik başvuruda bulunmakta çok kolay. Her çocuk için 611 TL verilecek. Geri ödemesi yok. Çocuğunuzun eğitim ve öğretim hayatlarındaki ihtiyaçlarını bir nebze hafifletmeyi amaçlayın bu destek ödemeleri ile birlikte ailelere birazcık olsun rahat nefes aldırılmaya çalışılacak. Her ay yapılacak ödemeler için başvuru için yapılması gerekenler aşağıda yer alıyor.Eğitim destek ödemesine başvuruda bulunmak için öncelikle e devlet uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. E - devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uygulamasına giriş yaparak orada bulunan sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu formunu doldurarak yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sisteme giriş yapmak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasını ziyaret etmeniz.